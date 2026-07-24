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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Landratsamt +++ Auseinandersetzung mit Pfefferspray +++ Nächtlicher Streit auf Spielplatz

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Landratsamt,

Hofheim, Am Kreishaus, Mittwoch, 22.07.2026, 20 Uhr bis Donnerstag, 23.07.2026, 6.30 Uhr

(da)In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in das Landratsamt in Hofheim eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 6.30 Uhr öffneten der oder die Täter ein Fenster nahe dem Haupteingang des Gebäudes gewaltsam und gelangten so in die Innenräume. Im Inneren versuchten sich die Eindringlinge ebenfalls an diversen Türen und brachen diese auf. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet und die Täter flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten besonders schweren Diebstahls. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Auseinandersetzung mit Pfefferspray,

Hofheim, Elisabethenstraße, Donnerstag, 23.07.2026, 21 Uhr

(da)Am Donnerstagabend kam es in Hofheim zu einer Auseinandersetzung mit Pfefferspray. Gegen 21 Uhr sollen vier Jugendliche in einer Parkanlage an der Elisabethenstraße mit einem 24-jährigen Mann in Streit geraten sein. Im Zuge dessen soll einer der Jugendlichen ein Pfefferspray gezückt und es in Richtung des Mannes gesprüht haben. Anschließend flüchteten sie auf E-Scootern. Eine genaue Personenbeschreibung war dem Mann nicht möglich. Sie sollen allesamt vermummt gewesen sein. Eine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung lehnte er ab. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 bei der Polizeistation Hofheim zu melden.

3. Nächtlicher Streit auf Spielplatz,

Bad Soden, Neuenhain, Hauptstraße, Donnerstag, 24.07.2026, 22 Uhr

(da)Am Donnerstagabend führte ein nächtlicher Streit auf einem Spielplatz in Neuenhain zu zwei Strafanzeigen. Gegen 22 Uhr hielt sich eine etwa zehnköpfige Personengruppe auf dem Spielplatz in der Hauptstraße auf. Sie waren ersten Zeugenaussagen zufolge zu laut, weshalb sie von einer Passantin angesprochen wurden. In dem sich daraus entwickelnden Streit soll eine 44 Jahre alte Frau aus der Gruppe die Passantin geschlagen, ihr das Handy abgenommen und dieses weggeworfen haben. Ebenso soll die 49-jährige Passantin zugeschlagen haben. Die hinzugerufene Polizei nahm schließlich zwei Strafanzeigen gegen die Beteiligten auf. Die 44-Jährige musste die Polizei zudem für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation begleiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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