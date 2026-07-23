PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbruch ++ Versuchter Einbruch in Café

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Schwalbach am Taunus, Mittwoch, 22.07.2026, 08:30 Uhr

(dd) Gegen 08:30 Uhr am Mittwochmorgen stellten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Hessenstraße einen Wohnungseinbruch fest.

Unbekannte hebelten zunächst die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses und anschließend die Tür einer Wohnung auf. Die Wohnung wurde durchwühlt. Derzeit steht noch nicht fest, welche Gegenstände entwendet wurden. An der Haus- und Wohnungstür entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Café,

Bad Soden am Taunus, Dienstag, 21.07.2026, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 22.07.2026, 10:00 Uhr

(dd) Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben Unbekannte versucht, in ein Café in der Straße "Zum Quellenpark" einzubrechen.

Die Täter versuchten, die Eingangstür des Cafés gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht, sodass sie ohne Beute die Flucht ergriffen. Durch den Einbruchsversuch entstand leichter Sachschaden am Türrahmen.

Wer im Tatzeitraum rund um das Café verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

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