PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebe festgenommen +++ Diebstahl auf Baustelle +++ Einbrecher durchwühlen Wohnhaus +++ Unfall mit zwei Porsche und Motorrad

Hofheim (ots)

1. Diebe festgenommen,

Kriftel, Kapellenstraße, Dienstag, 21.07.2026, 16.30 Uhr

(da)Am Dienstagnachmittag hat die Polizei in Kriftel zwei Diebe festgenommen. Gegen 16.30 Uhr betraten die beiden einen Supermarkt in der Kapellenstraße. Sie befüllten einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von mehreren hundert Euro und versuchten anschließend mit Hilfe eines Komplizen über den Eingangsbereich zu fliehen. Dies bemerkte jedoch ein Zeuge, der das Trio ansprach. Dieses ergriff daraufhin sofort die Flucht und rannte in Richtung Hofheim. Dabei ließen sie ihre Beute am Supermarkt zurück. Der alarmierten Polizei gelang es, zwei der drei Personen in Tatortnähe festzunehmen. Die 19-jährige Frau und der 20-jährige Mann wurden zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Polizeistation Hofheim gebracht. Nach dem dritten Tatverdächtigen wird weiterhin gefahndet. Er war etwa 30 Jahre alt, hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug eine Sonnenbrille, ein weißes T-Shirt, eine schwarz-weiß gestreifte kurze Hose und weiß-graue Schuhe. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Diebstahl auf Baustelle,

Bundesstraße 455 bei Eppstein, Vockenhausen, Montag, 20.07.2026, 16.30 Uhr bis Dienstag, 21.07.2026, 7 Uhr

(da)In der Nacht auf Dienstag haben Diebe diverse Baumaschinen von einer Baustelle in Vockenhausen entwendet. Zwischen 16.30 Uhr und 7 Uhr machten sich die bislang unbekannten Täter eine Rüttelplatte und einen Hydraulikhammer vom Gelände in Höhe des Eppsteiner Bahnhofs zu eigen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

3. Einbrecher durchwühlen Wohnhaus,

Hofheim, Kelkheimer Straße, Bad Soden, Auf der Weide, Montag, 20.07.2026, 22 Uhr bis Dienstag, 21.07.2026, 8 Uhr

(da)In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in Wohnhäuser in Hofheim und Bad Soden eingestiegen. Zwischen 22 Uhr und 8 Uhr gelangten die Täter auf das Grundstück in der Kelkheimer Straße in Hofheim. Über die Terrassentür verschafften sie sich Zutritt zu den Wohnräumen, die sie anschließend auf der Suche nach Beute durchwühlten. In gleicher Art und Weise gingen die Einbrecher in der Straße "Auf der Weide" in Bad Soden vor. Ob in beiden Fällen tatsächlich etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 sowie die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Unfall mit zwei Porsche und Motorrad, Bundesstraße 8 bei Oberliederbach, Dienstag, 21.07.2026, 14 Uhr

(da)Am Dienstagmittag kam es auf der Bundesstraße 8 bei Oberliederbach zu einem Verkehrsunfall. Kurz nach 14 Uhr fuhr ein 81-jähriger Mann mit einem Porsche von Frankfurt-Höchst kommend in Richtung Kelkheim. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er auf einen vor ihm befindlichen 42-jährigen Motorradfahrer auf. Als der 81-Jährige daraufhin bremste, fuhr ihm nun ein 57-jähriger weiterer Porsche-Fahrer auf. Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Beteiligten benötigten keine weitere medizinische Behandlung. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

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