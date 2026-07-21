PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Hofheim (ots)

1. Werkzeug aus Transporter gestohlen,

Hattersheim, Sossenheimer Straße, Freitag, 17.07.2026, bis Dienstag, 21.07.2026

(dd) Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Sossenheimer Straße in Hattersheim Werkzeug aus einem geparkten Transporter gestohlen. Zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen parkte das Fahrzeug am Fahrbahnrand. Die Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür und entwendeten anschließend das im Laderaum befindliche Werkzeug. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sossenheimer Straße bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

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