PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nachtrag zu Tötungsdelikt in Kelkheim - Polizei bittet um Übermittlung von Videoaufzeichnungen und Bildern der Tat

Hofheim (ots)

(fh)Am vergangenen Dienstagabend kam es, wie berichtet, in der Frankfurter Straße in Kelkheim zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 58-jährigen Geschädigten. Der 60-jährige Ehemann der Geschädigten befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und bittet nun gezielt um die Übermittlung von Videos oder Bildern des Tatgeschehens.

Die Erhebung von Videos und Bildern dient ausdrücklich der Aufklärung des Tatgeschehens und soll nicht mit einer Benachteiligung bzw. gesonderten Verfolgung der Hinweisgeber verbunden sein.

Diesbezüglich hat die Kriminalpolizei ein Hinweisportal eingerichtet. Entsprechende Videos und Bilder können unter dem folgenden Link an die Polizei herangetragen werden:

https://he.hinweisportal.de/ppwh01/de/upload

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