PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann geschlagen, getreten und mit Reizstoff besprüht +++ Gestohlenes Fahrzeug gestoppt - 17-jähriger Fahrer festgenommen +++ Scheiben an grauem Seat eingeschlagen +++ Einbrecher von Bewohner gestört

Hofheim (ots)

1. Mann geschlagen, getreten und mit Reizstoff besprüht, Eschborn, Stuttgarter Straße, S-Bahnhof Eschborn Süd, Freitag, 17.07.2026, 20:20 Uhr

(kq)Am Freitagabend kam es am S-Bahnhof Eschborn Süd zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 21-jähriger Mann angegriffen und verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein unbekannter Mann gegen 20:20 Uhr im Bereich der Stuttgarter Straße dem 21-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als dieser zu Boden ging, trat der Täter mit dem Fuß gegen den Nacken- und Rückenbereich des Mannes. Anschließend setzte der Täter ein Reizstoffsprühgerät gegen den Geschädigten ein und beleidigte ihn.

Ein 44-jähriger Mann wollte dem 21-Jährigen helfen. Daraufhin bedrohte der Täter auch ihn mit dem Reizstoffsprühgerät. Nach der Tat entfernte sich der Täter in Richtung Stuttgarter Straße und stieg dort in einen schwarzen Mercedes.

Der Täter wurde als männlich, etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hatte ein "südländisches" Erscheinungsbild, dunkle Haare und trug eine lange Hose sowie ein langes Oberteil.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter, dem schwarzen Mercedes oder dem Vorfall machen können, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

2. Gestohlenes Fahrzeug gestoppt - 17-jähriger Fahrer festgenommen, Schwalbach am Taunus, Frankenstraße, Sonntag, 19.07.2026, 18:58 Uhr

(kq)Am Sonntagabend wurde in Schwalbach am Taunus eine zuvor gestohlen gemeldete Mercedes A-Klasse durch die Polizei kontrolliert. Der 17-jährige Fahrer wurde festgenommen.

Ein Passant meldete gegen 19:00 Uhr der Polizeistation Eschborn ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise. Eine in der Nähe befindliche Streife konnte die Mercedes A-Klasse kurz darauf in der Frankenstraße anhalten.

Nach dem Anhalten ergriffen die vier Fahrzeuginsassen zu Fuß die Flucht. Der 17-jährige Fahrer konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte gestellt und festgenommen werden. Den Drei weiteren Insassen gelang die Flucht.

Da sich das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Flucht noch in Bewegung befand, rollte es gegen den stehenden Streifenwagen. Hierbei entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Mercedes A-Klasse bereits am 09.07.2026 in Kronberg am Taunus, im Danziger Weg, als gestohlen gemeldet worden war. Zudem war der 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiter waren an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die nicht für die Mercedes A-Klasse ausgegeben waren.

Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen sowie zu den flüchtigen Insassen dauern an. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder den flüchtigen Personen machen können, sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

3. Scheiben an grauem Seat eingeschlagen, Flörsheim am Main, Hafenstraße, Samstag, 18.07.2026, 22:20 Uhr bis Sonntag, 19.07.2026, 05:50 Uhr

(kq)Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde in Flörsheim am Main ein Pkw beschädigt.

Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Samstag, 22:20 Uhr, bis Sonntag, 05:50 Uhr, in der Hafenstraße die vordere und hintere Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eines grauen Seat ein. Die Scheiben wurden hierbei vollständig zerstört.

Nach derzeitigem Stand wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Die Unbekannten flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hafenstraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

4. Einbrecher von Bewohner gestört,

Flörsheim am Main, Maler-Schütz-Straße, Samstag, 18.07.2026, 07:30 Uhr

(kq)Am Samstagmorgen kam es in Flörsheim am Main zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus.

Ein unbekannter Täter versuchte gegen 07:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Maler-Schütz-Straße zu gelangen. Hierzu beschädigte er das Fliegengitter eines Küchenfensters. Der Bewohner bemerkte den Einbruchsversuch und traf den Unbekannten an, als dieser offenbar gerade versuchte, durch das Fenster in das Wohnhaus zu gelangen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Hospitalstraße.

Der Täter wurde als männlich, etwa Mitte 30 und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte ein "südländisches" Erscheinungsbild, schwarze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Bauchtasche.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Maler-Schütz-Straße gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

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