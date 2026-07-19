PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Hofheim,

Hofheim, Reifenberger Straße / Niederhofheimer Straße, Samstag, 18.07.2026, 13:30 Uhr

(md) Am frühen Samstagmittag verursachte ein 59-jähriger Hofheimer unter erheblichem Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Mann mit seinem Skoda die Reifenberger Straße in Richtung Niederhofheimer Straße. Im Kreuzungsbereich kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 4 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 59-Jährigen vorläufig sichergestellt. An dem Verkehrsschild sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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