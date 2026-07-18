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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Mehrere beschädigte Pkw in Okriftel +++

Hofheim (ots)

1. Mehrere beschädigte Pkw in Okriftel,

Hattersheim / Okriftel, Buchenstraße, Albert-Schweitzer-Straße, Stettiner Straße, und Mainstraße, Freitag, 17.07.2026, im Tagesverlauf

(Sz) Im Laufe des Freitages kam es im Hattersheimer Stadtteil Okriftel gleich zu mehreren Sachbeschädigungen an abgestellten Pkw. Unbekannte beschädigten nach bisherigen Erkenntnissen mindestens sieben Pkw in der Buchenstraße, Albert-Schweitzer-Straße, Stettiner Straße und Mainstraße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen der Polizei unter der 06196/2073-0 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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