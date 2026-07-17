PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Unbekannte werfen geklauten Roller aus Hochhaus +++ Mann zerkratzt Autos und flüchtet +++ Diebe bei Tat gestört

Hofheim (ots)

1. Unbekannte werfen geklauten Roller aus Hochhaus, Eschborn, Bremer Straße, Donnerstag, 16.07.2026, 23.40 Uhr

(da)Am Donnerstagabend haben Unbekannte einen geklauten Roller aus einem Hochhaus auf die Straße geworfen. Gegen 23.40 befindet sich ein Mann in der Bremer Straße, als wenige Meter neben ihm ein E-Scooter aufprallt. Unbekannte hatten diesen aus bislang unbekannter Höhe vom Balkon eines angrenzenden 24-stöckigen Mehrfamilienhauses geworfen. Durch den Wurf wurde glücklicherweise niemand verletzt. Ersten Ermittlungen der Polizei war der Roller bereits im Oktober 2025 in Kronberg als gestohlen gemeldet worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Mann zerkratzt Autos und flüchtet,

Hattersheim, Okriftel, Stettiner Straße, Donnerstag, 16.07.2026, 23.30 Uhr

(da)Am späten Donnerstagabend hat ein Mann in Okriftel zwei Autos zerkratzt. Gegen 23.30 Uhr beobachtete ein Zeuge den Unbekannten in der Stettiner Straße, wie er sich an zwei Fahrzeugen zu schaffen machte und diese zerkratzte. Als er bemerkte, dass er ertappt wurde, flüchtete der Täter in Richtung der Diedenbergener Straße. Er konnte im Nachgang lediglich als etwa 1,85 Meter groß und mit einer Tüte in der Hand beschrieben werden. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Diebe bei Tat gestört,

Hofheim, Reifenberger Straße, Freitag, 17.07.2026, 0.16 Uhr

(da)Am Freitag kurz nach Mitternacht wurden zwei Diebe in Hofheim bei ihrer Tat gestört und flüchteten. Das Duo betrat zunächst ein Hofgeschäft in der Reifenberger Straße und hatte es dort auf die Auslage abgesehen. So packten sie diverse Fleisch- und Milchwaren in Kisten und stellten diese für den weiteren Abtransport vor dem Geschäft auf den Boden ab. Hier wurden sie jedoch um 0.16 Uhr von einer Zeugin überrascht. Sie flüchteten sodann ohne die Beute in Richtung der Bundesstraße 519. Alarmierte Kräfte der Polizei fahndeten noch nach den zwei Tätern, konnten diese aber nicht mehr ausfindig machen. Eine konkrete Personenbeschreibung des Täterduos liegt bislang nicht vor. Mögliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

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