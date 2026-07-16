PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auffahrunfall mit Leichtverletzten +++ Unfall unter Alkoholeinfluss

Hofheim (ots)

1. Auffahrunfall mit Leichtverletzten,

Bundesstraße 8 bei Bad Soden, Altenhain, Mittwoch, 15.07.2026, 12 Uhr

(da)Am Mittwochmittag kam es bei Altenhain zu einem Auffahrunfall, bei dem vier Menschen leicht verletzt wurden. Gegen 12 Uhr fuhren ein Opel, ein BMW und ein VW in dieser Reihenfolge auf der Bundesstraße 8 von Königstein kommend in Richtung Hornau. Nun hielt die 78-jährige Opel-Fahrerin an, um in die Langstraße abzubiegen. Verkehrsbedingt hielt auch die 24-jährige BMW-Fahrerin an. Dies bemerkte der 43-jährige VW-Fahrer zu spät und fuhr auf den BMW auf, der wiederum in den VW geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle Insassen, einschließlich des 13-jährigen Beifahrers im VW, erlitten leichte Verletzungen und mussten zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

2. Unfall unter Alkoholeinfluss,

Hochheim, Frankfurter Straße, Mittwoch, 15.07.2026, 18.20 Uhr

(da)Am Mittwochabend kam es in Hochheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem einer der Beteiligten unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 18.20 Uhr fuhren ein 43-Jähriger in einem Seat und ein 38-Jähriger in einem Opel hintereinander von der J.-B.-Siegfried-Straße kommend auf der Frankfurter Straße in Richtung des Freiherr-vom-Stein-Rings. Im Bereich des Linksabbiegerstreifens zum Freiherr-vom-Stein-Ring kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich die zwei Insassen leicht. Der 38-Jährige musste für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 43-jährige Seat-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Somit musste er die Einsatzkräfte auf die Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zum Unfallhergang machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Die Polizeistation Flörsheim bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

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