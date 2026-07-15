PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Grauer Mercedes beschädigt +++ Mercedes Vito prallt gegen Leitplanke +++ Mehrere Fahrzeuge beschädigt +++ Grauer Mercedes mit Sprühfarbe beschmiert +++ Eingangstür von Schuhgeschäft beschädigt

Hofheim (ots)

1. Grauer Mercedes beschädigt - Unfallverursacher flüchtet, Bad Soden am Taunus, Eichenstraße, Montag, 13.07.2026, 15:00 Uhr bis 17:45 Uhr

(kq)Am Montagnachmittag kam es in Bad Soden am Taunus zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Besitzerin hatte ihren grauen Mercedes zwischen 15:00 Uhr und 17:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Eichenstraße in Fahrtrichtung Drei-Linden-Straße abgestellt.

In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die hintere linke Fahrzeugseite des Mercedes.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

2. Mercedes Vito prallt gegen Leitplanke - Unfallverursacher flüchtet, Hattersheim am Main-Okriftel, Landesstraße 3006, Mittwoch, 15.07.2026, 04:10 Uhr

(kq)Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der Landesstraße 3006 bei Hattersheim-Okriftel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein weißer Mercedes Vito befuhr gegen 04:10 Uhr die L3006 aus Richtung Eddersheim kommend in Fahrtrichtung Okriftel. Im Kurvenbereich kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Anschließend fuhr der Mercedes weiter und stieß einige Meter später erneut gegen die Leitplanke.

Der Mercedes wurde im Bereich der Fahrerseite sowie an der linken vorderen Stoßstange erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch an der Leitplanke entstand Sachschaden.

Der Unfallverursacher ließ den Mercedes vor Ort zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

3. Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Unfallverursacher flüchtet, Eschborn, Berliner Straße, Mittwoch, 15.07.2026, 00:40 Uhr

(kq)In der Nacht zum Mittwoch kam es in Eschborn zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Ein weißer VW Golf befuhr gegen 00:40 Uhr die Berliner Straße aus Richtung Schwalbacher Straße kommend in Richtung Sossenheimer Straße.

Auf Höhe der Hausnummer 19 streifte das Fahrzeug zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw, einen roten Opel Astra sowie einen weißen Ford Transit.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Im Rahmen der Fahndung wurde der weiße VW Golf später nicht mehr fahrbereit im Bereich der Sossenheimer Straße aufgefunden. Die Fahrerin oder der Fahrer konnte nicht mehr angetroffen werden. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Spurensicherung polizeilich abgeschleppt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur am Steuer sitzenden Person des weißen VW Golf machen können, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

4. Grauer Mercedes mit Sprühfarbe beschmiert, Hattersheim am Main-Eddersheim, Parkstraße, Montag, 13.07.2026, 19:00 Uhr bis Dienstag, 14.07.2026, 15:00 Uhr

(kq)Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag wurde in Hattersheim-Eddersheim ein grauer Mercedes mit Sprühfarbe beschmiert.

Bislang unbekannte Täter besprühten im genannten Zeitraum die linke Fahrzeugseite des in der Parkstraße abgestellten Pkw.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Unbekannten flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder im Bereich der Parkstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

5. Eingangstür von Schuhgeschäft beschädigt, Hochheim am Main, Delkenheimer Straße, Montag, 13.07.2026, 15:00 Uhr bis Dienstag, 14.07.2026, 07:00 Uhr

(kq)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde in Hochheim am Main die Eingangstür eines Schuhgeschäfts beschädigt.

Bislang unbekannte Täter warfen im Zeitraum von Montag, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, mit einer Glasflasche die Eingangstür des Geschäfts in der Delkenheimer Straße ein. Hierdurch zersplitterte das Glas der Tür.

Die Unbekannten flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder im Bereich der Delkenheimer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

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