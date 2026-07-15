PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Polizeipräsidiums Westhessen

Hofheim (ots)

Tötungsdelikt in Kelkheim,

Kelkheim, Frankfurter Straße, 14.07.2026, 21:00 Uhr

(pl)Am Dienstagabend kam es in Kelkheim auf der Frankfurter Straße zu einem Tötungsdelikt. Um kurz nach 21:00 Uhr hat ein Mann seine Ehefrau angegriffen und mit einer Schnittwaffe eine Schnittverletzung zugefügt. Die Frau ist noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen. Der Angreifer konnte von Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der verständigten Polizeikräfte festgehalten werden. Derzeit laufen umfangreiche Ermittlungs- und Spurensicherungsmaßnahmen. Der Tatverdächtige wurde bei seiner Festnahme verletzt. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wir bitten um Verständnis, darüber hinaus keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden können.

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