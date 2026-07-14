PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nach Raub - Mann verletzt mehrere Personen, darunter Einsatzkräfte +++ Transporter kippt bei Unfall um

Hofheim (ots)

1. Nach Raub - Mann verletzt mehrere Personen, darunter Einsatzkräfte, Hochheim, Weiherstraße, Montag, 13.07.2026, 10.50 Uhr

(da)Am Montagvormittag beging ein Mann in Hochheim zunächst einen Raub und griff anschließend mehrere Personen an, darunter auch zwei Polizistinnen. Gegen 10.50 Uhr betrat der 37-Jährige eine Bankfiliale in der Weiherstraße. Als ein Mann dort Geld abhob, riss er ihm das Geld aus der Hand und stürmte aus der Filiale. Dabei stieß er eine Frau zu Boden. Als eine weitere Frau die Situation bemerkte, schlug er ihr ins Gesicht und flüchtete. Ebenso trat er einen dazu eilenden Mann. Nichtsdestotrotz ließen sich die Angegriffenen nicht einschüchtern und gaben den Standort des Flüchtenden stetig an die Polizei weiter. Eine hinzugerufene Streife nahm ihn schließlich in der Goethestraße fest. Auch hier ließ der 37-Jährige nicht von seinen Gewalthandlungen ab, leistete massiven Widerstand und schlug den Polizistinnen mehrfach ins Gesicht, bis ihm schließlich die Handfesseln angelegt werden konnten. Anschließend wurde er zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation Flörsheim gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Raubes, diverser Körperverletzungen sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die zwei verletzten Polizistinnen mussten sich in ein Krankenhaus begeben und konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

2. Transporter kippt bei Unfall um,

Hofheim, Kelkheimer Straße, Montag, 13.07.2026, 12.20 Uhr

(da)In Hofheim kippte am Montag infolge eines Unfalls ein Transporter um. Gegen 12.20 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Audi auf der Kelkheimer Straße in Richtung Staufenstraße. Hier wollte er nach rechts in diese einbiegen. Im Kreuzungsbereich missachtete jedoch der Fahrer eines Transporters die Vorfahrt des Audis, weshalb es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Transporter-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kippte anschließend auf die Fahrerseite. Glücklicherweise wurde er dabei nur leicht verletzt und konnte sich selbst aus seinem Auto befreien. Durch den Unfall wurden zudem zwei am Straßenrand parkende Autos beschädigt. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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