PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung +++

Hofheim (ots)

(en) Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 69-jährigen Vermissten aus Liederbach, vom 05.07.2026 um 21:20 Uhr, kann eingestellt werden.

Im Rahmen der Vermisstensuche, wurde die Frau in der Gemarkung von Liederbach am Taunus leblos aufgefunden.

Die genauen Todesumstände sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder, die geteilt worden sind, zu löschen und nicht mehr zu verbreiten.

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