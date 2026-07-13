PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche in Flörsheim und Kelkheim

Hofheim (ots)

1. Tresor bei Einbruch entwendet,

Flörsheim, Kettelerstraße, Donnerstag, 09.07.2026, 18 Uhr bis Sonntag, 12.07.2026, 1 Uhr

(da)Am Wochenende waren in Flörsheim Einbrecher zugange. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 1 Uhr, zerstörten die bislang unbekannten Täter den Glaseinsatz der Terrassentür eines Gebäudes in der Kettelerstraße. So gelangten sie ins Einfamilienhaus und durchwühlten schließlich alle Räumlichkeiten. Dabei erbeuteten sie einen kleinen Tresor und traten unerkannt die Flucht an. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476 0 entgegen.

2. Zwei Einbrüche in Kelkheim - Festnahme, Kelkheim, Unter den Birken & Unter den Kiefern, Donnerstag bis Montag

(da)In den vergangenen Tagen kam es in Kelkheim zu zwei Einbrüchen. Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen hebelten die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Unter den Kiefern" auf. Sie gelangten in die Wohnräume und stahlen Schmuck und Bargeld. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Anders erging es Einbrechern am frühen Montagmorgen. Gegen 2 Uhr bemerkten Nachbarn, dass in ein Wohnhaus in der Straße "Unter den Birken" eingebrochen wurde. Die Täter brachen über ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten anschließend die Räume. Anschließend flüchteten sie in Richtung "Am Waldeck". Es soll sich um drei dunkel gekleidete Männer gehandelt haben. Alarmierten Polizeikräften gelang es kurze Zeit später, in der Nähe des Tatorts einen Tatverdächtigen festzunehmen. Der 30-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt. Was genau entwendet wurde, ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749 0 entgegen.

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