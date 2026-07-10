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POL-MTK: 45-jährige aus Schwalbach am Taunus vermisst

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Hofheim (ots)

45-jährige aus Schwalbach am Taunus vermisst, Schwalbach am Taunus, seit Donnerstag, 09.07.2026

(kq)Seit dem gestrigen Donnerstag wird die 45-jährige Nicole Schreiber aus Schwalbach am Taunus vermisst.

Frau Schreiber wurde zuletzt in einem Schnellrestaurant in der Straße "Am Kronberger Hang" in Schwalbach am Taunus gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Nicole Schreiber hat lange braune Haare und eine schlanke Figur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein graues Oberteil sowie eine schwarz-weiße Leggings mit Zebramuster. Zudem führte sie ein weißes Mountainbike und einen rosa Rucksack mit sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06196) 96950 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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