PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 9-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt - Autofahrer flüchtet +++ Mobiltelefon geraubt

Hofheim (ots)

1. 9-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt - Autofahrer flüchtet, Kelkheim, In den Padenwiesen / In den Krautgärten, Mittwoch, 08.07.2026, 20:10 Uhr

(kq)Am Mittwochabend wurde in Kelkheim ein 9-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Kind wollte gegen 20:10 Uhr mit einem Roller vom Gehweg der Straße "In den Padenwiesen", in Höhe der Hausnummer 29, über die Fahrbahn fahren, um auf die gegenüberliegende Straße "In den Krautgärten" zu gelangen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Pkw.

Das 9-jährige Kind wurde seitlich von dem Pkw touchiert. Hierdurch erlitt es leichte Verletzungen.

Der Autofahrer oder die Autofahrerin entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte Person nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer (06195) 67490 zu melden.

2. Mobiltelefon geraubt,

Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Mittwoch, 08.07.2026, 14:00 Uhr bis 14:10 Uhr

(kq)Am Mittwochnachmittag wurde ein 21-jähriger Mann auf dem Marktplatz in Schwalbach am Taunus angegriffen und seines Mobiltelefons beraubt.

Der 21-Jährige hielt sich gegen 14:00 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten vor dem Limes-Kiosk im Bereich des Marktplatzes auf. Dort näherten sich zwei bislang unbekannte Täter dem 21-Jährigen. Einer der Täter nahm das Mobiltelefon des Mannes an sich und übergab es an seinen Begleiter.

Anschließend schlug der Täter den 21-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Die beiden Täter flüchteten anschließend mit dem Mobiltelefon im Gepäck fußläufig in unbekannte Richtung. Der erste Täter wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug ein T-Shirt, eine lange dunkle Jogginghose sowie eine Kappe.

Der zweite Täter wurde ebenfalls als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine breite Statur, einen Vollbart, schwarze kurze Haare und trug ein T-Shirt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den beiden Tätern machen können, sich unter der Rufnummer (06196) 96950 zu melden.

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