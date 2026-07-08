PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nach mehreren Auffälligkeiten festgenommen +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hofheim (ots)

1. Nach mehreren Auffälligkeiten festgenommen, Hofheim / Hattersheim am Main, Dienstag, 07.07.2026

(kq)Ein 30-jähriger Mann ist im Laufe des Dienstags nach mehreren Auffälligkeiten festgenommen und anschließend einer psychiatrischen Klinik zugeführt worden.

Zunächst soll der Mann in Hattersheim am Main eine Frau in sexueller Weise beleidigt haben. Im weiteren Verlauf fiel der 30-Jährige auf einem Spielplatz in Hofheim auf, als er sein Geschlechtsteil durch die Hose berührte.

Schließlich randalierte der Mann an seiner Wohnanschrift und wurde von Polizeikräften festgenommen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er im Anschluss einer psychiatrischen Klinik zugeführt.

Der 30-Jährige muss sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Kelkheim-Fischbach, Altenhainer Straße, Sonntag, 05.07.2026, 20:00 Uhr bis Dienstag, 07.07.2026, 12:30 Uhr

(kq)Zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag kam es in Kelkheim-Fischbach zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Dienstag, 12:30 Uhr, Zutritt zu einem Grundstück in der Altenhainer Straße. Anschließend gelangten sie auf die rückwärtige Terrasse des Wohnhauses und hebelten dort eine Terrassentür auf.

Im Inneren durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Stand entwendeten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Altenhainer Straße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (06195) 67490 zu melden.

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