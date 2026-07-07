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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl von Batterien aus Krankenfahrstuhl ++ Diebstahl aus Pkw scheitert, mutmaßlicher Täter festgenommen

Hofheim (ots)

1. Diebstahl von Batterien aus Krankenfahrstuhl, Hattersheim-Okriftel, Mainstraße, Sonntag, 05.07.2026, 17:30 Uhr

(dd) Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte auf dem Friedhof in der Mainstraße in Hattersheim-Okriftel die Batterien eines Krankenfahrstuhls gestohlen.

Der Nutzer des Fahrzeugs stellte sein "Trendmobil" gegen 17:30 Uhr vor den Toiletten des Friedhofs ab. Während er sich dort aufhielt, entfernten die Täter den Sitz des Krankenfahrstuhls und entwendeten die beiden darunter befindlichen Batterien. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Hofheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder verdächtige Personen im Bereich des Friedhofs bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

2. Diebstahl aus Pkw scheitert, mutmaßlicher Täter festgenommen, Kelkheim, Parkstraße, Dienstag, 07.07.2026, 03:30 Uhr

(dd) In der Nacht zum Dienstag sind zwei Männer in einen in der Parkstraße in Kelkheim abgestellten Pkw eingebrochen. Einer der Tatverdächtigen konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Gegen 03:30 Uhr bemerkte der Besitzer des Fahrzeugs aus seinem Küchenfenster heraus, wie zwei Männer seinen am Straßenrand geparkten Pkw durchwühlten. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet.

Kurze Zeit später kontrollierten die zuvor alarmierten Einsatzkräfte einen Mann, der auf die Personenbeschreibung passte. Dieser konnte daraufhin widerstandslos festgenommen werden und muss sich nun vor entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Der flüchtige Mann wurde als schlank, männlich und dunkel gekleidet beschrieben. Beide Täter führten zudem einen Schläger mit sich, der einem Badmintonschläger ähnelte.

Die Polizeistation Kelkheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Parkstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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