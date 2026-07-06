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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Graffiti am S-Bahnhof gesprüht +++ Einbruch in Wohnhaus

Hofheim (ots)

1. Graffiti am S-Bahnhof gesprüht,

Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Sonntag, 05.07.2026, 15:20 Uhr

(kq)Am Sonntagnachmittag kam es am S-Bahnhof in Hofheim zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.

Ein bislang unbekannter Täter sprühte gegen 15:20 Uhr mit weißer Farbe einen Schriftzug auf den Boden der Fußgängerunterführung im Bereich der Straße "Alte Bleiche".

Der Täter flüchtete anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06192) 20790 zu melden.

2. Einbruch in Wohnhaus,

Hochheim am Main, Erich-Böhm-Straße, Freitag, 04.07.2026, 20:00 Uhr bis Samstag, 05.07.2026, 09:45 Uhr

(kq)In der Nacht zum Samstag kam es in Hochheim am Main zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend, 20:00 Uhr, und Samstagmorgen, 09:45 Uhr, Zutritt zu einem Wohnhaus in der Erich-Böhm-Straße. Die Täter gelangten durch ein Kellerfenster ins Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06145) 54760 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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