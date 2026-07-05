PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ 69-jährige Frau aus Liederbach vermisst +++

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Hofheim (ots)

(Sz) Seit den späten Nachmittagsstunden wird die 69-jährige Fernande Grimm aus Liederbach vermisst. Die Bewohnerin einer Seniorenresidenz An den Hofgärten wurde letztmalig gegen 17:00 Uhr gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Polizei ist bereits mit vielen Kräften im Einsatz. Frau Grimm ist ca. 1,60m groß, hat kurze dunkle Haare und läuft gebückt. Die Seniorin trägt vermutlich ein buntes Oberteil, eine schwarze Hose und Hausschuhe.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195/6749-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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