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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Unfall mit Leichtverletzten +++

Hofheim (ots)

Radfahrer leicht verletzt,

Hochheim am Main, Altkönigstraße Ecke Feldbergstraße,

Samstag, 04.07.2026, 20:00 Uhr

(cb) Am Samstagabend befuhr ein 38-jähriger Fahrradfahrer die Feldbergstraße in Hochheim am Main aus Richtung Holder-Crafoord-Straße kommend und wollte an der Kreuzung Feldbergstraße Ecke Altkönigstraße den, durch rechts vor links bevorrechtigten, PKW eines 39-Jährigen durchfahren lassen. Der PKW-Fahrer bog nach links in die Feldbergstraße ein. Dabei geriet dieser soweit nach links, dass er dabei mit dem Fahrradfahrer zusammenstieß. Der Fahrradfahrer erlitt dadurch Schmerzen. Ein hinzugezogener Rettungswagen behandelte den verletzten aber nur vor Ort. Das Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß zerkratzt. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Pressemeldung gefertigt durch KvD PD Main-Taunus

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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