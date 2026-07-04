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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizeieinsatz nach gemeldeter Schussabgabe in Mehrparteienhaus

Hofheim (ots)

1. Polizeieinsatz nach gemeldeter Schussabgabe in Mehrparteienhaus, Eppstein, Rossertstraße, Samstag, 04.07.2026, 08:50 Uhr

(kq)Am Samstagmorgen kam es in Eppstein zu einem Polizeieinsatz in einem Mehrparteienhaus in der Rossertstraße.

Gegen 08:50 Uhr wurde die Polizei verständigt, nachdem ein 88-jähriger Bewohner des Hauses nach ersten Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand mit einer Schusswaffe im Gebäude unterwegs gewesen sein und Hausbewohner bedroht haben soll. Im Mehrparteienhaus soll es zudem zu Schussabgaben gekommen sein.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte wurde der 88-jährige Mann im Hausflur verletzt am Boden liegend angetroffen. In seiner Hand befand sich eine Schusswaffe. Die Polizisten konnten nur noch den Tod feststellen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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