PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbruch in Kriftel mit Hinweisen +++ Versuchter Wohnungseinbruch in Bad Soden +++ Einbruchdiebstahl in Spielhalle

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruch in Kriftel mit Hinweisen,

Kriftel, Oberweidstraße,

Freitag, 03.07.2026, 20:50 Uhr

(Sz) Am Freitagabend gegen 20:50 Uhr kam es in der Oberweidstraße in Kriftel zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Hierbei verschafften sich die Täter über die Hauseingangstür Zutritt zum Haus. Dort wurde nach derzeitigen Informationen diverser Schmuck entwendet. Ein Zeuge konnte mehrere Personen in der Nähe des Tatortes beobachten, wie diese einen Pkw bestiegen. Ob diese Personen mit der Tat in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen der Polizei unter der 06196/2073-0 mitzuteilen.

2. Versuchter Wohnungseinbruch in Bad Soden,

Bad Soden, Sebastian-Kneipp-Straße,

Donnerstag, 02.07.2026, 23:30 Uhr

(Sz) Am Donnerstag in den späten Abendstunden ereignete sich in der Sebastian-Kneipp-Straße in Bad Soden ein versuchter Wohnungseinbruch. Dabei versuchten Unbekannte gegen 23:30 Uhr durch Hebeln an einem Fenster in das Einfamilienhaus einzudringen. Der oder die Täter ließen von der Tatausführung ab und flüchteten vom Tatort. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen der Polizei unter der 06196/2073-0 mitzuteilen.

3. Einbruchdiebstahl in Spielhalle,

Hofheim-Wallau, Hessenstraße,

Samstag, 04.07.2026, 05:00 Uhr

(Sz) Am Samstagmorgen erbeutete ein unbekannter Täter Geld aus einem Spielautomaten in der Hessenstraße in Wallau. Der männliche Täter zerstörte gegen 05 Uhr eine Glasscheibe im Erdgeschoss und betrat so das Objekt. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute vom Tatort. Er wurde bei der Tatausführung gefilmt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen der Polizei unter der 06196/2073-0 mitzuteilen.

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