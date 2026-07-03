PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Wohnhaus

Hofheim (ots)

Einbruch in Wohnhaus,

Hofheim, Johannisberger Straße, Donnerstag, 02.07.2026, 04:10 Uhr

(dd) Am Donnerstagmorgen gegen 04:10 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Johannisberger Straße in Hofheim eingebrochen.

Die Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer verglasten Hintertür Zugang zu dem Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Johannisberger Straße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

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