PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Diebstahl an Urnenwand ++ Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Hofheim (ots)

1. Versuchter Diebstahl an Urnenwand,

Hattersheim, Mainzer Landstraße, Donnerstag, 18.06.2026 bis Freitag, 19.06.2026, 16:00 Uhr

(dd) Zwischen Donnerstag und Freitagnachmittag haben Unbekannte auf dem Friedhof in der Mainzer Landstraße in Hattersheim versucht, Kupferteile eines Kolumbariums zu entwenden.

Die Täter verschafften sich Zugang zum Friedhofsgelände und versuchten anschließend, die Kupferabdeckung der freistehenden Urnenwand gewaltsam zu entfernen. Der Diebstahlsversuch scheiterte, sodass die Unbekannten ohne Beute flüchteten. An der Urnenwand entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen beziehungsweise Fahrzeugen im Bereich des Friedhofs.

2. Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus,

Bad Soden, Händelstraße, Dienstag, 30.06.2026, 06:15 Uhr bis Mittwoch, 01.07.2026, 20:30 Uhr

(dd) Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Mittwochabend sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Händelstraße in Bad Soden eingebrochen.

Die Täter gelangten über ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite in das Wohnhaus und durchsuchten anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie verließen das Haus ohne Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Fenster entstand Sachschaden.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell