PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vorderkipper von Baustelle gestohlen +++ Einbrecher zugange +++ Diebstahl aus geparktem Pkw

Hofheim (ots)

1. Vorderkipper von Baustelle gestohlen, Kriftel, Gutenbergstraße, Montag, 29.06.2026, 18:55 Uhr bis 19:10 Uhr

(dd) Ein Dieb hat am Montagabend zwischen 18:55 Uhr und 19:10 Uhr einen Vorderkipper von einer Baustelle in der Gutenbergstraße in Kriftel entwendet. Der Täter setzte das Baustellenfahrzeug auf bislang unbekannte Weise in Betrieb und flüchtete mit dem Vorderkipper. Der Wert der Baumaschine liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Der Tatverdächtige wird als etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann mit Bart beschrieben. Zur Tatzeit soll er unter anderem eine gelbe Warnweste getragen haben. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat, zum Verbleib des Vorderkippers oder zum Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

2. Versuchter Wohnungseinbruch - Täter flüchtet ohne Beute, Eppstein-Niederjosbach, "Zum Zimmerplatz", Dienstag, 30.06.2026, 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr

(dd) Ein Mann hat am Dienstagvormittag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Zimmerplatz" in Eppstein-Niederjosbach einzubrechen. Der Täter verschaffte sich über eine Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus und wurde dort von der Bewohnerin überrascht. Daraufhin flüchtete er ohne Diebesgut. Zeugen beobachteten, wie der Mann anschließend mit einem weißen VW in Richtung Eppstein davonfuhr. Der Tatverdächtige soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein, einen "südländischen Phänotyp" gehabt und schwarze Kleidung, Handschuhe sowie eine Mütze getragen haben. Zudem führte er einen petrolfarbenen Rucksack mit sich. Auffällig waren außerdem seine goldfarbenen Zähne. Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

3. Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus - ohne Beute geflüchtet, Kelkheim-Eppenhain, Rossertstraße, Dienstag, 30.06.2026, 10:20 Uhr bis 14:40 Uhr (dd) Unbekannte sind am Dienstag zwischen 10:20 Uhr und 14:40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rossertstraße in Kelkheim-Eppenhain eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über die Hauseingangstür Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei nichts entwendet. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Polizei bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 zu melden.

4. Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus,

Eppstein-Niederjosbach, Bezirksstraße, Dienstag, 30.06.2026, 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(dd) Am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Bezirksstraße in Eppstein-Niederjosbach eingebrochen. Während sich der Bewohner im Außenbereich des Grundstücks aufhielt, verschaffte sich der Täter unbemerkt Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchte mehrere Räume nach Wertgegenständen. Anschließend flüchtete er unerkannt. Es wurden Schmuck sowie eine Spiegelreflexkamera im Gesamtwert von rund 2.000 Euro entwendet. Die Polizei bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 zu melden.

5. Diebstahl aus geparktem Pkw,

Kriftel, Bahnhofstraße, Freitag, 26.06.2026, 18:00 Uhr bis Dienstag, 30.06.2026, 09:00 Uhr

(dd) Aus einem in der Bahnhofstraße in Kriftel abgestellten Pkw haben Unbekannte im Verlauf der vergangenen Tage hochwertige Baugeräte und Werkzeuge entwendet. Die Täter öffneten das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise, ohne sichtbare Beschädigungen zu hinterlassen. Anschließend entwendeten sie die im Fahrzeug gelagerten Arbeitsgeräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 zu melden.

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