PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Unfallflucht + Widerstand gegen Polizeibeamte + Falsche Handwerker + Einbruch in Schwimmbad + Diebstahl auf Baustelle + Versuchter Wohnungseinbruch + Kupferdiebstahl

Hofheim (ots)

1. Unfallflucht nach Zusammenstoß mit E-Scooter, Hochheim am Main, Nordenstädter Straße / Breslauer Ring, Sonntag, 28.06.2026, 20:00 Uhr

(dd) Am Sonntagabend ist in Hochheim am Main ein E-Scooter-Fahrer bei einer Unfallflucht leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren der E-Scooter-Fahrer und ein Pkw die Nordenstädter Straße in Richtung Breslauer Ring. Als der E-Scooter-Fahrer nach rechts in den Dresdener Ring abbiegen wollte, soll ihn der hinter ihm fahrende Pkw während eines Überholvorgangs mit zu geringem Seitenabstand gestreift haben. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen neueren roten VW Golf handeln. Der Fahrer wurde als jünger und mit "südeuropäischem" Erscheinungsbild beschrieben.

Die Polizeistation Flörsheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug beziehungsweise zum Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

2. Widerstand gegen Polizeibeamte - Vier Einsatzkräfte leicht verletzt, Hofheim, Homburger Straße, Sonntag, 28.06.2026, 06:20 Uhr

(dd) Am Sonntagmorgen sind vier Polizeikräfte bei einem Einsatz in der Homburger Straße in Hofheim leicht verletzt worden.

Die Beamtinnen und Beamten waren zunächst wegen einer Auseinandersetzung in die Homburger Straße gerufen worden. Im Verlauf des Einsatzes leistete ein Mann gegen 06:20 Uhr Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Während der Verbringung zum Streifenwagen widersetzte sich der Mann den eingesetzten Kräften, trat mehrfach nach ihnen, beleidigte und bedrohte sie. Zudem spuckte er wiederholt um sich. Vier Polizeikräfte wurden dabei leicht verletzt.

Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Falsche Handwerker stehlen Bargeld und Geldbörse, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Montag, 29.06.2026, 14:35 Uhr

(dd)Am Montagnachmittag ist eine Seniorin in Liederbach Niederhofheim von Trickdieben bestohlen worden.

Gegen 14:35 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer unter dem Vorwand, Handwerkerarbeiten durchführen zu müssen, Zutritt zur Wohnung der Geschädigten. Während einer der Täter die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, entwendete sein Komplize unbemerkt eine Geldbörse.

Anschließend flüchteten die beiden Täter fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

4. Einbruch in Schwimmbad,

Bad Soden am Taunus, Kelkheimer Straße, Sonntag, 28.06.2026, 21:00 Uhr bis Montag, 29.06.2026, 06:30 Uhr

(dd) In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Schwimmbad in der Kelkheimer Straße in Bad Soden eingebrochen.

Die Täter überwanden die Umfriedung des Geländes und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zu einem Raum. Dort durchsuchten sie den Raum nach Wertgegenständen und machten sich an diversen Gegenständen zu schaffen. Im Anschluss ergriffen die Täter unerkannt die Flucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schwimmbads beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

5. Diebstahl auf Baustelle,

Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Freitag, 26.06.2026, 20:00 Uhr bis Montag, 29.06.2026, 08:30 Uhr

(dd) Zwischen Freitag und Montag kam es auf einer Baustelle in der Hattersheimer Straße in Hofheim am Taunus zu einem Diebstahl.

Unbekannte Täter entwendeten eine Rüttelplatte sowie weiteres Arbeitsmaterial aus einem Bagger. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit dem Diebesgut.

Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Versuchter Wohnungseinbruch,

Bad Soden am Taunus, Jahnstraße, Mittwoch, 24.06.2026, 14:30 Uhr bis Montag, 29.06.2026, 07:05 Uhr

(dd) In den vergangenen Tagen sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Jahnstraße in Bad Soden eingebrochen.

Die Einbrecher gelangten zunächst auf das Grundstück und verschafften sich anschließend durch ein eingeschlagenes Kellerfenster Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um sachdienliche Hinweise.

7. Kupferdiebstahl auf Firmengelände,

Kelkheim (Taunus), Rotebergstraße, Freitag, 26.06.2026, 13:30 Uhr bis Montag, 29.06.2026, 07:00 Uhr

(dd) Im Verlauf des Wochenendes haben unbekannte Täter verschiedene Kupferteile und weiteres Material von einem Firmengelände in der Rotebergstraße in Kelkheim entwendet.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Gelände und entwendeten anschließend das Diebesgut. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

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