PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sexuelle Belästigung im Freibad - Mann leistet Widerstand ++ Verfolgungsfahrt endet mit vorläufiger Festnahme ++ Handyaufnahmen in Umkleidekabine

Hofheim (ots)

1. Sexuelle Belästigung im Freibad - Mann leistet Widerstand, Kriftel, Parkstraße, Samstag, 27.06.2026, 19:30 Uhr

(dd) Am Samstagabend kam es gegen 19:15 Uhr im Freibad in der Parkstraße in Kriftel zu einer sexuellen Belästigung zweier Mädchen. Ein 39-jähriger Mann suchte nach bisherigen Erkenntnissen gezielt die Nähe der beiden 13-Jährigen. Er soll die Teenager im Schwimmbecken beobachtet und sie dann mehrfach unsittlich berührt haben. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand. Verletzt wurde hierbei niemand.

Gegen den 39-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme, Eschborn - Schwalbach a.Ts., Sonntag, 28.06.2026, 00:33 - 00:36 Uhr

(dd) In der Nacht zum Sonntag versuchte eine Polizeistreife in Eschborn einen Pkw zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Schwalbach.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppte der Pkw. Der 17-jährige Fahrer sowie seine Mitfahrerin versuchten anschließend zu Fuß zu flüchten, konnten jedoch von den eingesetzten Polizeikräften eingeholt und festgenommen werden.

Der Jugendliche war ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Handyaufnahmen in Umkleidekabine,

Hattersheim am Main, Ladislaus - Winterstein-Ring, Samstag, 27.06.2026, 17:46 Uhr

(dd) Am Samstagnachmittag kam es gegen 17.45 Uhr in der Umkleide des Freibads in Hattersheim zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Mann heimlich Aufnahmen gefertigt haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine Frau gemeinsam mit ihrem Kind in einer Umkleidekabine, als der Unbekannte sein Mobiltelefon über die Trennwand hielt, um Bildaufnahmen anzufertigen. Die Frau bemerkte dies und sprach den Mann unmittelbar an. Dieser flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Eppsteiner Straße. Der Mann wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und "arabisch aussehend" beschrieben. Er soll ein weißes Tanktop, dunkle Shorts sowie dunkle Turnschuhe der Marke "New Balance" getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

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