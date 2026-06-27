PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Holzstapel auf Erdbeerfeld angezündet +++ Falsche Spendensammler +++ Diebstahl aus Pkw +++ Roller gestohlen +++ Unbefugter Schwimmbadaufenthalt +++ Pkw durch Unfall beschädigt und geflüchtet

Hofheim (ots)

1. Holzstapel auf Erdbeerfeld angezündet

Hofheim am Taunus, Feldgemarkung zwischen Hofheim-Wallau und Hofheim-Langenhain, Samstag, 27.06.2026, 05:30 Uhr

(me) Der oder die unbekannten Täter (uT) zündeten mittels unbekannten Tatmittels einen Stapel Holz an. Durch den Brand wurde die Sonnenschutzvorrichtung des Erdbeerfeldes, sowie einige Erdbeerpflanzen beschädigt. Die Feuerwehr Hofheim-Wallau konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. Es liegen aktuell keine Hinweise zu uT vor.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Falsche Spendensammler

Hofheim am Taunus, Ahornstraße, Parkplatz REWE Markt, Freitag, 26.06.2026, 13:13 Uhr

(me) Auf dem Parkplatz des REWE Marktes laufen der unbekannte Täter 1 (uT 1) und der unbekannte Täter (uT 2) mit Klemmbrettern umher Spenden zu sammeln. Die Geschädigte (GS) will uT 1, welcher nicht spricht, eine Spende reichen. Als die GS ihre Geldbörse öffnet greift uT 1 in die Geldbörse und versucht dort einen Geldschein zu entwenden. Der uT 2 stand hierbei neben uT 1 und der GS. Ein unabhängiger Zeuge bekommt den Vorfall mit und spricht uT 1 an. Der uT 1 lässt den Geldschein daraufhin in der Geldbörse und verlässt zunächst fußläufig mit uT 2 die Örtlichkeit. Es liegen Hinweise auf einen 3 unbekannten Täter vor, welcher die Örtlichkeit mit einem Fahrzeug mit polnischer Zulassung verlassen haben soll. Die uT können wie folgt beschrieben werden:

uT 1: männlich, südländisches/rumänisches Erscheinungsbild, ca. 168 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schmale Statur, schwarze Haare.

uT 2: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, normale Statur, schwarze, zurückgegelte Haare, trug ein weißes T-Shirt und eine Sonnenbrille.

uT 3: männlich, südländisches/rumänisches Erscheinungsbild, ca. 160 cm groß, schmale Statur, schwarze Haare, entfernte sich mit einem silbernen Pkw (Marke BMW, 1er Reihe) mit polnischem Kennzeichen von der Tatörtlichkeit.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Diebstahl aus Pkw

Flörsheim am Main, Hennebergstraße, Mittwoch, 24.06.2026, 22:00 Uhr - Donnerstag, 25.06.2026, 08:45 Uhr

(me) Der oder die unbekannten Täter (uT) öffnet das unverschlossene Fahrzeug der GS und durchwühlt dieses. Hierbei entwendet uT eine Sonnenbrille, Münzgeld, eine goldene Gedenkmünze und einen goldenen Kettenanhänger mit Gravur. In letzter Zeit kam es örtlicher und zeitlicher Nähe zu gleich gelagerten Taten. Die Ermittlungen ob es hierbei Zusammenhänge gibt dauern an. Aktuell liegen keine Hinweise zu uT vor.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim am Main unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

4. Roller gestohlen

Flörsheim am Main, Schönbornstraße, Donnerstag, 25.06.2026, 20:00 Uhr - Freitag, 26.06.2026, 03:00 Uhr

(me) Der Roller des Geschädigten (GS) steht geparkt in dessen Grundstückseinfahrt. Der Roller wurde durch den GS mittels eines Kettenschlosses an einem Fahrradständer gesichert. UT durchtrennen auf unbekannte Art und Weise das Kettenschloss und stehlen anschließend den Roller. Aktuell liegen keine Hinweise auf UT vor.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim am Main unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

5. Unbefugter nächtlicher Schwimmbadaufenthalt

Bad Soden am Taunus, Kelkheimer Straße, Freitag, 26.06.2026, 0:29 Uhr

(me) In der heutigen Nacht klettern etwa 4-5 Jugendliche über den Zaun des Schwimmbads um dort schwimmen zu gehen. Zeugen werden auf die Personen aufmerksam und informieren die Polizei. Noch vor Eintreffen der Polizei begeben sich die Personen aus dem Schwimmbad und flüchten mittels mehrerer E-Scooter von der Örtlichkeit. Aktuell liegen keine Hinweise auf die uT vor.

Die Polizei weist daraufhin, dass trotz der erhöhten Temperaturen ein unbefugtes Betreten eines Schwimmbads strafrechtlich verfolgt wird.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Fahrzeug durch Unfall beschädigt und geflüchtet

Hattersheim am Main, Hauptstraße, P+R Bahnhof, Freitag, 26.06.2026, 14:30 Uhr - Freitag, 26.06.2026, 14:54 Uhr

(me) In Hattersheim am P+R Parkplatz am Bahnhof kam es am Freitag Mittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher touchierte mutmaßlich beim rangieren in oder aus einer Parklücke das Fahrzeug des Geschädigten. Hierbei entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 2100EUR. Der Verursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Es liegen derzeit keine Hinweise zum Verursacher vor.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

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