PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Opel gestohlen +++ Einbrecher in Kita +++ Büroraum von Einbrechern heimgesucht

Hofheim (ots)

1. Opel gestohlen,

Eppstein, Bremthal, Waldallee, Mittwoch, 24.06.2026, 21 Uhr bis Donnerstag, 25.06.2026, 11.30 Uhr

(da)In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte in Bremthal ein Auto entwendet. Der betroffene graue Opel Astra stand seit Mittwoch, 21 Uhr, auf einem Parkplatz an der Waldallee. Am Nächsten Tag gegen 11.30 Uhr mussten dessen Besitzer nun feststellen, dass das Auto entwendet worden war. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "MTK-DJ 718" angebracht waren. Mögliche Hinweise nimm die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

2. Einbrecher in Kita,

Sulzbach, Neugartenstraße, Mittwoch, 24.06.2026, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 25.06.2026, 7.30 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Einbrecher in einer Sulzbacher Kita. Zwischen 16.30 Uhr und 7.30 Uhr hebelten die bislang unbekannten Täter zunächst eine Zugangstür und dann im Inneren diverse Schränke auf. Beute machten sie ersten Ermittlungen zufolge jedoch nicht, bevor sie dann die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Büroraum von Einbrechern heimgesucht, Bad Soden am Taunus, Salinenstraße, Festgestellt: 25.06.2026, 08:15 Uhr

(pl)Am Donnerstagmorgen wurde in einem Gebäude in der Salinenstraße in Bad Soden ein Einbruch in dortige Büroräumlichkeiten festgestellt. Unbekannte verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt, durchwühlten diverse Büroschränke und ergriffen anschließend offensichtlich die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

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