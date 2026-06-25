PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Baumaschinen aus Kofferraum gestohlen +++ Hoher Schaden nach Einbruch in Eltern-Kind-Café +++ Jugendliche um Pfand beraubt +++ Im Schwimmbad belästigt

Hofheim (ots)

1. Baumaschinen aus Kofferraum gestohlen, Flörsheim, Bahnweg, Dienstag, 23.06.2026, 19 Uhr bis Mittwoch, 24.06.2026, 7 Uhr

(da)In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte in Flörsheim Baumaschinen aus einem Auto gestohlen. Ein weißer Citroën Jumper stand zwischen 19 Uhr und 7 Uhr im Bahnweg. In diesem Zeitraum öffneten die Unbekannten gewaltsam den Kofferraum des Fahrzeugs und entwendeten diverses Werkzeug sowie Baumaschinen. Mögliche Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Hoher Schaden nach Einbruch in Eltern-Kind-Café, Eppstein, Vockenhausen, Hauptstraße, Sonntag, 21.06.2026, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 24.06.2026, 10 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in ein Eltern-Kind-Café in Vockenhausen eingebrochen und haben dabei einen hohen Schaden angerichtet. Zwischen Sonntagabend und Mittwochvormittag hebelten die Täter die Terrassentür des Cafés auf und stahlen aus den Innenräumen ein Portemonnaie samt Inhalt. Damit nicht genug, beschmierten sie die gesamte Inneneinrichtung mit roter Farbe. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

3. Jugendliche um Pfand beraubt,

Hattersheim, Ladislaus-Winterstein-Ring, Mittwoch, 24.06.2026, 20.40 Uhr

(da)Am Mittwochabend wurden zwei Jugendliche in Hattersheim ihres Flaschenpfands beraubt. Die beiden hatten am Abend auf dem Gelände des Freibads im Ladislaus-Winterstein-Ring Pfand gesammelt. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung mit zwei weiteren Jugendlichen, die sich hier bereits ein erstes Mal das Gesammelte aneignen wollten. Als die beiden Sammler schließlich gegen 20.40 Uhr das Bad verließen und sich zu ihren Fahrrädern begaben, erschienen die beiden Unbekannten erneut. Einer von ihnen schlug dem Jungen ins Gesicht, sodass dieser sein Pfand fallen ließ. Die Unbekannten nahmen die Säcke an sich und ergriffen mit ihrer Beute die Flucht. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubs und fahndet nach den beiden Tatverdächtigen. Einer der Täter war etwa 17 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, hatte eine dickliche Statur, dunkle Haare und einen Bart. Er war dunkel gekleidet. Sein Komplize war schlank und trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift. Mögliche Hinweise zu den beiden nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Im Schwimmbad belästigt,

Eschborn, Hauptstraße, Mittwoch, 24.06.2026, 17 Uhr

(da) Am Mittwochabend nahm die Polizei in Eschborn einen 22-Jährigen fest, der zuvor in einem Freibad zwei Mädchen und eine Frau belästigt hatte. Gegen 17 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Mann im Freibad in der Hauptstraße mehrere Personen unsittlich berührt haben soll. Die alarmierten Streifen trafen den 22-Jährigen noch vor Ort an, nahmen ihn fest und brachten ihn zur Dienststelle. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich nun in einem entsprechenden Verfahren verantworten.

5. Mann bei Alleinunfall verletzt,

Bundesstraße 519 bei Bad Soden, Mittwoch, 24.06.2026, 13.15 Uhr

(da)Am Mittwoch verletzte sich ein Mann bei Bad Soden bei einem Autounfall. Der 25-Jährige fuhr gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 519 von Kelkheim kommend in Richtung Königstein. In Höhe der Ampelanlage "Alte Mühle" kam er mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit der Ampel. Der Audi erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der 25-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurden bei ihm Anzeichen für vorangegangenen Alkoholkonsum festgestellt. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

6. Trickdiebstahl auf Pendlerparkplatz,

Eppstein-Bremthal, Bundesstraße 455, Mittwoch, 24.06.2026, 12:50 Uhr

(kq)Am Mittwochmittag wurde ein Mann auf einem Pendlerparkplatz an der B455 in Eppstein-Bremthal Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 12:50 Uhr wurde der Geschädigte auf dem Pendlerparkplatz von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen, die sich in einem schwarzen Audi befanden. Unter dem Vorwand, den Weg zum nächstgelegenen Krankenhaus zu suchen, verwickelten sie den Mann in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf legte der Fahrer dem Geschädigten eine vermeintliche Goldkette um den Hals und überreichte ihm einen Ring. Währenddessen wurde der Geschädigte von dem Beifahrer abgelenkt. Erst nachdem die beiden Männer davongefahren waren, bemerkte der Geschädigte, dass seine eigene Goldkette entwendet worden war und sich stattdessen die wertlose Kette der Täter an seinem Hals befand. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten mit ihrem schwarzen Audi in Richtung Eppstein. Der Fahrer wird als 20 bis 30 Jahre alt, mittelgroß und mit "südländischem Erscheinungsbild" beschrieben. Er hatte ein rundliches Gesicht sowie dunkle Haare, die ihm wie ein Pony über die Stirn fielen. Der Beifahrer soll ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt, mittelgroß und von "südländischem Erscheinungsbild" gewesen sein. Er hatte kurze dunkle Haare. Mögliche Hinweise zu der Tat nimmt die die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

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