PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Hofheim (ots)

(dg )Die Öffentlichkeitsfahndung vom 24.06.2026, 13:56 Uhr, nach dem 81-Jährigen aus Kriftel, wird zurückgenommen. Der Aufenthaltsort des Vermissten konnte festgestellt werden. Der 81-Jährige ist wohlbehalten zurückgekehrt. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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