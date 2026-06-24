PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: 81-Jähriger aus Kriftel vermisst
Hofheim (ots)
81-Jähriger aus Kriftel vermisst,
Kriftel, Mittwoch, 24.06.2026
(md)Seit Mittwoch, dem 24.06.2026 gegen 09:30 Uhr wird der 81-Jährige Helmut Bornhausen aus Kriftel vermisst. Herr Bornhausen ist 176 cm groß. Er trägt einen auffälligen Strohhut, ein rot-weiß-gestreiftes T-Shirt und eine beige Hose. Herr Bornhausen könnte sich in hilfloser Lage befinden. Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.
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