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POL-MTK: 81-Jähriger aus Kriftel vermisst

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Hofheim (ots)

81-Jähriger aus Kriftel vermisst,

Kriftel, Mittwoch, 24.06.2026

(md)Seit Mittwoch, dem 24.06.2026 gegen 09:30 Uhr wird der 81-Jährige Helmut Bornhausen aus Kriftel vermisst. Herr Bornhausen ist 176 cm groß. Er trägt einen auffälligen Strohhut, ein rot-weiß-gestreiftes T-Shirt und eine beige Hose. Herr Bornhausen könnte sich in hilfloser Lage befinden. Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

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