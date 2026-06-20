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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 73-Jährigen aus Hattersheim

Hofheim (ots)

Hofheim Rücknahme der Vermisstenfahndung nach eine 73-Jährigen aus Hattersheim

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 73-jährigen Frau aus Hattersheim vom Samstag, 20.06.2026, 14:08 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Die Frau konnte wohlbehalten, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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