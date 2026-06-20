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POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 73-Jährigen aus Hattersheim

Hofheim (ots)

Hofheim Rücknahme der Vermisstenfahndung nach eine 73-Jährigen aus Hattersheim

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 73-jährigen Frau aus Hattersheim vom Samstag, 20.06.2026, 14:08 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Die Frau konnte wohlbehalten, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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