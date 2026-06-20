PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermisste Person

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

73-jährige aus Hattersheim Okriftel vermisst,

Hattersheim OT Okriftel, Wehrstraße,

seit Samstag, 20.06.2024, 13:00 Uhr

(cb)Seit heute Mittag wird eine 73-jährige aus Hattersheim OT Okriftel vermisst. Die Hofheimer Polizei bittet die Bevölkerung bei der Vermisstensuche um Mithilfe.

Bei der Vermissten handelt es sich um Angela Albu. Sie wurde gestern das letzte Mal gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes und der Wetterlage kann eine Gefahr für die Vermisste nicht ausgeschlossen werden.

Die 73-Jährige ist 1,60 m groß, normale Statur, hat kurze blonde Haare und blaue Augen. Sie trägt ein rotes trägerlosen Oberteil, eine rote 3/4 Hose, weiße Sneaker und eine große Umhängetasche.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 2079 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell