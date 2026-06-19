PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Terrassentür hält stand +++ Gartenhütte auf Schulgelände angegangen +++ Verkehrstage Ost

Hofheim (ots)

1. Terrassentür hält stand,

Kelkheim-Eppenhain, Schloßborner Straße, Montag, 15.06.2026 bis Donnerstag, 18.06.2026

(ro)Einbrecher scheiterten in den vergangenen Tagen beim Versuch, in ein Wohnhaus in Kelkheim-Eppenhain einzudringen. Die Täter näherten sich zwischen Montag und Donnerstag einem Grundstück in der Schloßborner Straße und machten sich an der Terrassentür des Anwesens zu schaffen. Die Tür hielt jedoch allen Hebelversuchen stand, woraufhin die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen und die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

2. Gartenhütte auf Schulgelände angegangen, Kelkheim-Fischbach, Rathausplatz, Montag, 15.06.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 16.06.2026, 12:30 Uhr

(ro)In Kelkheim-Fischbach haben Unbekannte von Montag auf Dienstag versucht, eine Gartenhütte aufzubrechen. Zwischen 16:00 Uhr und 12:30 Uhr begaben sich die Täter auf das Gelände einer Schule am Rathausplatz und setzten mit einem Hebelwerkzeug an der Gartenhüttentür an. Sie scheiterten beim Versuch, die Tür zu öffnen und machten sich ohne Beute unerkannt aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

3. Verkehrstage Ost - Gemeinsame Kontrollen von Kommunen und Polizei, Bad Soden, Sulzbach, Eschborn, Donnerstag, 18.06.2026

(ro)Im Rahmen der "Verkehrstage Ost" führte die Polizeistation Eschborn am Donnerstag gemeinsam mit den Verantwortlichen der Kommunen Schwalbach, Sulzbach, Eschborn und Bad Soden mehrere Verkehrskontrollen durch. Neben der allgemeinen Verkehrssicherheit von Kraftfahrzeugen standen vor allem Handy- und Gurtverstöße sowie Durchfahrtsverbote im Fokus. An drei Örtlichkeiten in den Kommunen Bad Soden, Sulzbach und Eschborn wurden Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte über 50 Fahrzeuge. Sie stellten 35 Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr fest. Hierbei zeigten sich sämtliche Betroffene jedoch einsichtig, sie wurden von den kontrollierenden Beamten jeweils über die Gefahren solcher Verstöße aufgeklärt und sensibilisiert. Strafrechtlich relevante Sachverhalte konnten nicht festgestellt werden.

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