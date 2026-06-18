PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mädchen von älterer Dame geschlagen - Zeugensuche +++ Wechselfallenbetrug in Sportgeschäft +++ Backofendieb in Gartenhütte +++ Gescheiterter Einbruch in Apotheke

Hofheim (ots)

1. Mädchen von älterer Dame geschlagen - Zeugensuche, Schwalbach, Hans-Bernard-Reichow-Weg, Donnerstag, 11.06.2026, 10.50 Uhr bis 11.10 Uhr

(da)Nach einer Körperverletzung am 11. Juni in Schwalbach ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Gegen 10.50 Uhr befand sich ein 13-jähriges Mädchen im Hans-Bernhard-Reichow-Weg, als ihr eine ältere Frau entgegenkam. Als die Frau das Mädchen passierte, soll sie das Kind beleidigt und ihm gegen die Brust geschlagen haben. Danach lief die Frau weiter, als ob nichts gewesen wäre. Die Polizei fahndet nun nach der Frau. Sie hatte weiße, bis zum Kinn reichende Haare, war schlank, 1,55 Meter groß und trug am Tag der Tat weiße Kleidung. Zudem trug sie auffälliges Augen-Make-up. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Wechselfallenbetrug in Sportgeschäft, Hofheim, Wallau, Am Wandersmann, Freitag, 12.06.2026, 16 Uhr

(da)Am Freitagnachmittag kam es in einem Sportgeschäft in Wallau zu einem Wechselfallenbetrug. Gegen 16 Uhr gab ein Mann in dem Geschäft in der Straße "Am Wandersmann" vor, mehrere Schlafsäcke im Wert von rund 1.200 Euro kaufen zu wollen. An der Kasse tauschte er jedoch seine eigenen Geldscheine sowie das angebotene Wechselgeld immer wieder hin und her. Erst nachdem der Mann den Laden verlassen hatte, stellte man fest, dass er lediglich 300 Euro bezahlt hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und fahndet nach dem Tatverdächtigen. Er war 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,85 Meter groß, hatte dunkle, kurze Haare, einen Oberlippen- sowie Kinnbart und sprach gebrochen Deutsch. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Backofendieb in Gartenhütte,

Liederbach, Oberliederbach, Am Wehr, Mittwoch, 17.06.2026, 21 Uhr

(da)Am Mittwochabend hat ein Dieb in Oberliederbach einen Backofen gestohlen. Gegen 21 Uhr betrat der Mann einen Kleingarten in der Straße "Am Wehr". In einer Gartenhütte machte er sich einen Backofen und eine Leergutkiste zu eigen, verlud diese auf einen Fahrradanhänger und fuhr dann mit dem Rad in unbekannte Richtung davon. Die Tat wurde von einer Videokamera aufgenommen. Entsprechend fahndet die Kriminalpolizei nun nach dem Unbekannten. Dieser trug bei der Tat ein helles T-Shirt, eine helle, kurze Hose, einen blauen Rucksack und eine blaue Umhängetasche. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0.

4. Gescheiterter Einbruch in Apotheke,

Hattersheim, Untertorstraße, Mittwoch, 17.06.2026, 3.30 Uhr

(da)In der Nacht zum Mittwoch versuchten Einbrecher, in eine Apotheke in Hattersheim einzusteigen. Gegen 3.30 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Geschäft in der Untertorstraße und sprühten den Eingangsbereich mit Bauschaum ein. Anschließend versuchten sie, eine Hintertür des Gebäudes aufzuhebeln. Diese Versuche blieben jedoch erfolglos, weshalb die Einbrecher ohne Beute abziehen mussten. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen nun, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 bei der Polizeistation Hofheim zu melden.

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