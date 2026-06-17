PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: An Bushaltestelle eskaliert +++ Reifen zerstochen +++ VW beschädigt

Hofheim (ots)

1. An Bushaltestelle eskaliert,

Hofheim, Hattersheimer Straße, Dienstag, 16.06.2026, 15:15 Uhr

(ro)In Hofheim hat die Polizei am Dienstag einen Mann festgenommen, der an einer Bushaltestelle eskalierte. Gegen 15:15 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der an einer Bushaltestelle in der Hattersheimer Straße Leute angehen würde. Die alarmierten Streifen trafen vor Ort einen 21-Jährigen an, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er hatte zuvor einer Frau und zwei Kindern an den Haaren gezogen und zusätzlich noch verfassungsfeindliche Parolen geäußert. Die Beamten nahmen den Wohnsitzlosen fest und übergaben ihn nach den polizeilichen Maßnahmen einer Fachklinik. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. Reifen zerstochen,

Hattersheim, Frankfurter Straße, Montag, 15.06.2026, 13:00 Uhr bis Dienstag, 16.06.2026, 09:40 Uhr

(ro)Unbekannte haben in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen die Reifen eines Autos in Hattersheim zerstochen. Der Besitzer hatte seinen roten Mercedes gegen 13:00 Uhr in der Frankfurter Straße abgestellt. Als er am nächsten Tag um 09:40 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Reifen zerstochen worden waren. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. VW beschädigt,

Hofheim-Diedenbergen, Friedhofstraße, Freitag, 05.06.2026, 09:20 Uhr bis 09:45 Uhr

(ro)In Hofheim-Diedenbergen kam es am Freitagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher flüchtete. Zwischen 09:20 Uhr und 09:45 Uhr hatte die Besitzerin ihren grauen VW T-Roc in der Friedhofstraße abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug musste sie feststellen, dass dieses im Bereich der linken vorderen Seite beschädigt worden war. Die unfallverursachende Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den am VW entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3.500 Euro zu kümmern. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

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