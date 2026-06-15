PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mutmaßliche Schussabgabe auf Bar - Zeugen gesucht +++ Vermeintlicher Dieb wird handgreiflich +++ Einbrüche +++ Bagger beschädigt +++ Farbschmiererei im Skater-Park

Hofheim (ots)

1. Mutmaßliche Schussabgabe auf Bar - Zeugen gesucht, Hochheim, Königsberger Ring, Sonntag, 14.06.2026, 03:45 Uhr

(ro)Noch unklar sind die Hintergründe einer mutmaßlichen Schussabgabe in der Nacht zum Sonntag auf eine Bar in Hochheim. Die Kriminalpolizei hat bereits in Abstimmung mit dem HLKA die Ermittlungen in dem Sachverhalt aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Unbekannte hatten offensichtlich gegen 03:45 Uhr mehrmals von außen auf die Glasfront eines vorgelagerten Wintergartens des Lokals geschossen, wodurch Scheiben zu Bruch gingen und Sachschaden entstand. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen wurden eingeleitet, der Tatort zu diesem Zwecke abgesperrt. Vor Ort fanden die Beamten mehrere Patronenhülsen, die sichergestellt wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat und sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 bei der Polizeistation Flörsheim zu melden.

2. Vermeintlicher Dieb wird handgreiflich, Schwalbach, Salzbornstraße, Samstag, 13.06.2026, 21:50 Uhr

(ro)Am Samstagabend ist ein vermeintlicher Dieb in Schwalbach handgreiflich geworden. Gegen 21:50 Uhr näherte der Unbekannte sich einem Grundstück in der Salzbornstraße und wollte die dortige Garage öffnen. Hierbei wurde er von einem Bewohner überrascht. Im Rahmen einer kurzen Auseinandersetzung schlug der Täter dem Bewohner ins Gesicht, bevor er die Flucht ergriff. Der Schwalbacher wurde hierdurch leicht an der Lippe verletzt. Die alarmierten Streifen konnten den Mann nicht mehr ausfindig machen. Er wird als ca. 1,85 Meter groß und mit normaler Statur beschrieben. Er habe zur Tatzeit eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe sowie eine Sturmhaube getragen. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Einbruch in Wohnhaus,

Schwalbach, Höhenstraße, Samstag, 13.06.2026, 11:00 Uhr bis Sonntag, 14.06.2026, 20:10 Uhr

(ro)Einbrecher hatten am Wochenende ein Wohnhaus in Schwalbach im Visier. Zwischen Samstag, 11:00 Uhr und Sonntag, 20:10 Uhr begaben sich die Täter auf ein Grundstück in der Höhenstraße und drangen gewaltsam über ein Fenster ins Anwesen ein. Sie durchwühlten die Wohnräume. Ob sie bei der Suche nach Wertgegenständen auch fündig wurden, bevor sie unerkannt flüchteten, ist noch unklar. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. In Autobahnmeisterei eingestiegen,

Hofheim-Diedenbergen, Weilbacher Straße, Samstag, 13.06.2026, 23:30 Uhr bis Sonntag, 14.06.2026, 18:15 Uhr

(ro)Unbekannte sind am Wochenende in das Gebäude der Autobahnmeisterei in Hofheim-Diedenbergen eingestiegen. Die Täter näherten sich zwischen Samstag, 23:30 Uhr und Sonntag, 18:15 Uhr dem Gebäude in der Weilbacher Straße und drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in Innere ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Welche Gegenstände die Diebe mitgehen ließen, steht zum Berichtszeitpunkt noch nicht fest. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Bagger beschädigt,

Bad Soden, Sebastian-Kneipp-Straße, Sonntag, 14.06.2026, 03:05 Uhr

(ro)Zwei Personen haben am frühen Sonntagmorgen die Scheibe eines Baggers in Bad Soden beschädigt. Zwei Jugendliche sollen Steine gegen die Scheibe eines Baggers, der auf einem Baustellengelände in der Sebastian-Kneipp-Straße abgestellt war, geworfen haben. Dies wurde der Polizei um 03:05 Uhr mitgeteilt. Noch bevor die Streifen vor Ort eintrafen, flüchtete das Duo in Richtung des S-Bahnhofs. Sie konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die beiden sollen etwa 1,85 Meter groß gewesen sein und jeweils ein weißes Hemd getragen haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Farbschmiererei im Skater-Park,

Hattersheim, Schwarzbachweg, Samstag, 13.06.2026, 15:35 Uhr

(ro)Unbekannte haben in Hattersheim eine Rampe in einem Skater-Park im Schwarzbachweg beschmiert. Der Polizei wurde am Samstag gegen 15:25 Uhr ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz gemeldet, welches von Unbekannten auf die Rampe geschmiert worden war. Die Kriminalpolizei hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

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