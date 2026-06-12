PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Erwachsene schlagen, beleidigen und bedrohen einen 13-Jährigen +++ Autoreifen zerstochen +++ E-Scooter an Schule gestohlen

Hofheim (ots)

1. Erwachsene schlagen, beleidigen und bedrohen einen 13-Jährigen, Eppstein-Bremthal, Kantstraße, Donnerstag, 11.06.2026, 19:30 Uhr

(re)Drei erwachsene Männer schlugen, bedrohten und beleidigten am Donnerstagabend in Bremthal ein Kind.

Am Donnerstagabend kam es auf offener Straße zu Streitigkeiten zwischen drei erwachsenen Männern und einem 13-jährigen Jungen aus Eppstein. Anlass für die Streitigkeiten soll nach ersten Erkenntnissen ein Fußballsticker gewesen sein. Einer der Männer schlug dem Kind infolgedessen mit der flachen Hand ins Gesicht, bedrohte und beleidigte ihn. Die beiden ebenfalls erwachsenen Begleiter des Mannes sollen den Jungen ebenfalls beleidigt haben.

Der Haupttäter wird als ca. 28 Jahre alt, ca. 185 bis 190 cm groß mit sportlicher Figur, blonden Haaren, die an den Seiten kurz waren und mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke der Marke "The Northface" und eine schwarze Trainingshose und sprach akzentfreies Deutsch.

Einer seiner Begleiter wird als ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß, ebenfalls mit europäischem Erscheinungsbild und mit kräftiger Statur beschrieben.

Die Tat konnte durch eine bislang unbekannte Zeugin beobachtet werden. Sollten Sie Zeuge oder Zeugin des Vorfalls gewesen sein oder sollten Sie Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden Sie gebeten, sich an die Polizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu wenden.

2. Autoreifen zerstochen,

Oberliederbach, Alt Oberliederbach, Donnerstag, 11.06.2026, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(re)Ein bislang unbekannter Täter zerstach am Donnerstagabend die Autoreifen eines Opel in Oberliederbach.

Der Unbekannte zerstach zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr einen Reifen an einem geparkten Opel Mokka in der Straße "Alt Oberliederbach". Er konnte danach unerkannt entkommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu wenden.

3. E-Scooter an Schule gestohlen,

Kelkheim-Münster, Lorsbacher Straße, Mittwoch, 10.06.2026, 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(re)Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch einen E-Roller an den Fahrradständern einer Schule in Kelkheim.

Ein Unbekannter brach zwischen 09:30 Uhr und 15:00 Uhr an einer Schule in der Lorsbacher Straße das Fahrradschloss eines 16-jährigen Schülers aus Kelkheim auf und stahl den Elektroroller des Jungen. Der Roller war zu dem Zeitpunkt an den Fahrradständern der Schule angeschlossen. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu wenden.

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