PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann stürzt bei Streit in Gleisbett +++ Auseinandersetzung auf Volksfest +++ Buntmetalldiebstahl von Autobahnbrücke +++ Einbruchsdiebstahl in Altenheim +++ Illegale Altölentsorgung in Feld

Hofheim (ots)

1. Mann stürzt bei Streit in Gleisbett,

Hattersheim, S-Bahnhof, Mittwoch, 10.06.2026, 21:00 Uhr

(re) Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Bahnhof Hattersheim stürzte einer der Beteiligten in das Gleisbett, konnte sich aber rechtzeitig vor Einfahrt eines Zuges wieder selbstständig auf die Plattform retten.

Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr kam es bereits in einer S-Bahn zu Streitigkeiten zwischen einem 43-Jährigen aus Hainburg und einem 55-Jährigen aus Hattersheim. Beide Männer waren zu dem Zeitpunkt alkoholisiert. Beim Aussteigen aus der S-Bahn setzte sich der Disput fort, bis der 43-Jährige seinen Kontrahenten schubste. Daraufhin stürzte der Hattersheimer ins Gleisbett, konnte sich aber selbstständig zurück auf die Plattform retten, bevor ein Zug einfuhr. Er erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Ein Fahrrad und ein Handy des Mannes wurden beschädigt. Der Mann aus Hainburg wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeistation Hofheim verbracht. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

2. Auseinandersetzung auf Volksfest,

Kriftel, Frankfurter Straße, Samstag, 06.06.2026, 23:05

(de)In der Nacht zum Sonntag kam es auf einem Volksfest in der Frankfurter Straße in Kriftel zu einer Bedrohung und anschließenden Körperverletzung. Nach anfänglich verbalen Streitigkeiten bedrohte zunächst ein 20-jähriger Heranwachsender einen bekannten Gleichaltrigen und schlug daraufhin einen zweiten mit der flachen Hand ins Gesicht. Anlass für die Streitigkeiten soll ein queer-feindlicher Kommentar sein, welcher zuvor durch den Tatverdächtigen in den Sozialen-Netzwerken veröffentlicht worden war. Durch die Polizei konnten alle Personalien der Beteiligten ermittelt werden. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen in dieser Sache. Im Polizeipräsidium Westhessen besteht seit 2010 eine spezielle nebenamtliche LSBT*IQ-Ansprechstelle (für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*- & intergeschlechtliche sowie queeren Personen). Sie steht Opfern LSBT*IQ-feindlicher Straftaten sowie queeren Vereinen/Institutionen als vertrauensvolle und vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung. Polizeioberkommissarin Victoria Willich, Wachpolizist Alexandro Klimpel oder Polizeihauptkommissar Florian Meerheim sind unter der zentralen Rufnummer 0611-345 1516 oder unter rainbow.ppwh@polizei.hessen.de zu den normalen Bürozeiten erreichbar

3. Buntmetalldiebstahl von Autobahnbrücke, Hattersheim-Eddersheim, Dammweg, Donnerstag, 28.05.2026 bis Mittwoch, 10.06.2026

(re) Unbekannte verschafften sich bei Eddersheim gewaltsam Zugang zu einer Autobahnbrücke, entfernten Kabel und verursachten hohen Sachschaden. Sie konnten unerkannt entkommen. Im Verlauf der letzten zwei Wochen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Brückenbauwerk der Autobahn 3 am Dammweg. Hier bauten sie eine große Menge Kabel im mittleren fünfstelligen Wert aus und stahlen diese. Sie konnten unerkannt entkommen. An der Brücke entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu wenden.

4. Einbruchsdiebstahl in Altenheim,

Bad Soden, Am Eichwald, Dienstag, 09.06.2026, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 10.06.2026, 06:30 Uhr

(re) Von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in die Büroräume eines Altenheims in der Straße "Am Eichwald" in Bad Soden ein, durchwühlten mehrere Räume, brachen Türen auf und stahlen Bargeld, Hygieneartikel und Elektrogeräte und verursachten hierbei Sachschaden. Sie konnten unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu wenden.

5. Illegale Altölentsorgung in Feld,

Hattersheim, L3265, Mittwoch, 10.06.2026, 14:00 Uhr

(re) Am Mittwochmittag wurde der Polizei eine illegale Müllentsorgung in einem Feld nahe der Raststätte Weilbach an der Landstraße 3265 mitgeteilt. Die Polizisten fanden fünf große Fässer mit Altöl vor, die illegal entsorgt wurden. Die Polizei Hofheim und die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Feld nahe der Autobahnraststätte Weilbach aus, nachdem dort illegal entsorgte Altölfässer gefunden worden waren. Einige der Fässer waren geöffnet und teilweise umgestoßen, sodass zunächst eine Umweltgefahr bestand. Glücklicherweise trat kein Öl in das Erdreich ein. Das Altöl musste einer ordentlichen Entsorgung zugeführt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu wenden.

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