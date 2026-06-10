PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl aus Rohbau +++ Ladendiebstahl aus Drogeriemarkt +++ Betrunken gegen Baum +++ Alkoholisierter Autofahrer wird gleich zwei Mal erwischt +++ Kontrollaktion zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen

Hofheim (ots)

1. Diebstahl aus Rohbau,

Eschborn, Stuttgarter Straße, zwischen Mittwoch, 03.06.2026, 16:00 Uhr und Montag, 08.06.2026, 13:00 Uhr

(de)Zwischen Mittwoch und Montag kam es in Eschborn zu einem Diebstahl aus einem Rohbau. Die Unbekannten verschafften sich unbefugt Zugang zum umzäunten Gebäude in der Stuttgarter Straße und entwendeten eine Rüttelplatte im Wert von ca. 8.100 EUR. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Main-Taunus ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06196 96950 entgegengenommen.

2. Ladendiebstahl aus Drogeriemarkt,

Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Dienstag, 09.06.2026, 15:00 Uhr

(de)Am Mittwochnachmittag entwendeten drei unbekannte Männer mehrere Flaschen Parfüm aus einem Drogeriemarkt am Chinonplatz in Hofheim. Anschließend entfernten sie sich mit einem grauen VW Golf. Das Kennzeichen des Fahrzeugs lautet F-XX 678. Die Kriminalpolizei Main-Taunus ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06192 20790 entgegengenommen.

3. Betrunken gegen Baum gefahren

Hattersheim, Mainzer Landstraße, Dienstag, 09.06.2026, 23:30 Uhr

(de)In der Nacht zum Mittwoch ereignete sich in Hattersheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug mit einem Baum kollidierte. Gegen 23:30 Uhr befuhr ein schwarzer VW Tayron die Mainzer Landstraße in Richtung Dürerstraße. Ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus dem Main-Taunus-Kraus kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum auf dem Gehweg. Hierbei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden im Wert von ca. 17.000 EUR. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme Alkohol- und Cannabisgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Im Anschluss folgte eine Blutentnahme beim Unfallverursacher. Der Fahrer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln verantworten.

4. Alkoholisierter Autofahrer wird gleich zwei Mal an einem Tag erwischt, Hofheim / Frankfurt am Main,

Dienstag 09.06.2026, 02:20 Uhr bis 14:30 Uhr (re)Ein alkoholisierter Autofahrer fiel am Dienstag in Hofheim und in Frankfurt gleich zweimal hintereinander auf und muss sich jetzt in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten. Ein 67-jähriger alkoholisierter Autofahrer fiel einer Rettungsdienstbesatzung in der Nacht von Montag auf Dienstag um 02:20 Uhr an einer Tankstelle in Hofheim durch sein Verhalten auf. Die hinzugerufenen Polizisten konnten einen Alkoholwert von über drei Promille feststellen, weswegen eine Blutentnahme bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden durchgeführt wurde. Im Anschluss stellten die Polizisten den Autoschlüssel des Frankfurters sicher und er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Sein Auto wurde in der Nähe der Tankstelle abgestellt. Später am Dienstagmorgen sprach der Mann bei der Autobahnpolizei in Wiesbaden erneut vor und wollte seinen Autoschlüssel zurückhaben. Da er zu dem Zeitpunkt noch einen Alkoholwert von über zwei Promille aufwies, wurde ihm dies verweigert. Das hielt den 67-Jährigen nicht davon ab, sich ein Taxi zu rufen und sein Auto mit einem Zweitschlüssel im immer noch alkoholisierten Zustand vom Abstellort abzuholen. In der Folge wurde durch einen Richter die Durchsuchung seiner Wohnung in Frankfurt angeordnet, wo er mit mittlerweile fast vier Promille angetroffen werden konnte. Da er die Tür nicht selbst öffnete, musste die Tür durch einen Schlüsseldienst geöffnet werden. Aufgrund seines Verhaltens musste der 67-Jährige eine erneute Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Autofahrer muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

5. Kontrollaktion zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen, Autobahn 66, Gemarkung Flörsheim-Weilbach, Dienstag, 09.06.2026

(re) Die Polizei Hessen führte am Dienstag erfolgreich Kontrollen auf der A66 zum Zwecke der Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls durch. Am Dienstag führten Polizistinnen und Polizisten aus dem Polizeipräsidium Westhessen und dem Hessischen Polizeipräsidium Einsatz gemeinsame Kontrollen auf der A66 bei Flörsheim durch, um dem Phänomen des Wohnungseinbruchsdiebstahsl entgegenzuwirken. Im Rahmen der achtstündigen Kontrollaktion konnten neben zahlreichen Ordnungswidrigkeiten auch mehrere Straftaten aufgedeckt werden. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Wiesbaden war nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins. Er musste sein Motorrad stehen lassen. Ein 43-jähriger Franzose hatte in seinem Auto einen Schlagring, ein verbotenes Messer und einen Schlagstock dabei. Die verbotenen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Vier Männer aus Rumänien wurden mit ihrem Mini angehalten. Bei der Überprüfung der Fahrgestellnummer ergab sich der Verdacht, dass das Auto möglicherweise in einem anderen EU-Land gestohlen worden war. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Hessenweit finden regelmäßig geplante Kontrollaktionen seitens der Polizei und in Zusammenarbeit mit anderen Behörden statt, um aktuelle Kriminalitätsphänomene gezielt anzugehen und Präventionsarbeit zu leisten. Ziel ist es, die Sicherheit der Bevölkerung sowie deren Sicherheitsgefühl positiv zu beeinflussen. Kontrollen wie die gestrige leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.

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