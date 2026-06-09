PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte +++ Mutmaßliche Diebe festgenommen +++ Diebstahl aus Baustellen +++ Versuchter Einbruch in ein Telekom-Geschäft im Main-Taunus-Zentrum

Hofheim (ots)

1. Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte, Kelkheim, Montag, 08.06.2026, 18:20 Uhr bis 19:00 Uhr

(re)Ein 71-jähriger Autofahrer verursachte am Montagabend einen Verkehrsunfall und leistete im Anschluss erheblichen Widerstand gegen eingesetzte Polizeibeamte.

Der alkoholisierte Mann war beim Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen das Auto einer 64-jährigen Frau gefahren. Da er sich weigerte, seine Personalien anzugeben, verständigte die Geschädigte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei dem 71-Jährigen eine Alkoholisierung fest.

Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde der Mann zur Polizeistation Kelkheim gebracht. Dort leistete er erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und trat zudem nach dem Polizeiarzt. Verletzt wurde hierbei niemand.

Die Blutentnahme konnte dennoch durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt werden. Anschließend musste der 71-Jährige die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Der Mann muss sich nun vor Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Mutmaßliche Diebe festgenommen,

Hochheim, Am Daubhaus, Montag, 08.06.2026, 00:30 Uhr

(lr)Im Zuge einer Verkehrskontrolle in Hochheim konnten in der Nacht zum Montag drei mutmaßliche Diebe festgenommen werden. Gegen 00:30 Uhr kontrollierte eine Streife in der Straße "Am Daubhaus" ein Fahrzeug mit Anhänger. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und ohne Führerschein fuhr. Des Weiteren war der Anhänger als gestohlen gemeldet und der blaue Fiat Stilo nicht zugelassen. Folglich durchsuchte die Streife den Anhänger sowie das Fahrzeug und fand mehrere Kabelisolationen sowie potentielles Einbruchswerkzeug.

Es besteht der Verdacht, dass der 27-jährige Fahrer und die beiden Mitfahrenden, ein 33-jähriger Mann sowie eine 26-jährige Frau, gemeinschaftlich Eigentumsdelikte begangen haben. Es wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

3. Diebstahl aus Baustellen,

Eschborn, Hauptstraße sowie Stuttgarter Straße, Montag, 03.06.2026 bis Montag, 08.06.2026

(re)Zwischen dem 03.06.2026 und dem 08.06.2026 trieben Diebe auf zwei Baustellen in Eschborn ihr Unwesen. Die Täter begaben sich auf unbekannte Art und Weise auf die Baustelle in der Hauptstraße. Von dieser entwendeten sie verschiedenes Werkzeug, sowie andere Bauutensilien mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich.

Von einer weiteren Baustelle in der Stuttgarter Straße wurde zudem ein Baugerät mit einem Wert im oberen vierstelligen Bereich entwendet.

Die Polizeistation in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Versuchter Einbruch in ein Telekom-Geschäft im Main-Taunus-Zentrum, Sulzbach im Taunus, Unterliederbach, Dienstag, 09.06.2026 01:20 Uhr

(re)Am frühen Dienstagmorgen versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Telekom-Geschäft im Main-Taunus-Zentrum mit Brechwerkzeugen durch eine Fensterscheibe einzubrechen.

Gegen 01:20 Uhr machten sich die Täter an einer Fensterscheibe des Geschäfts zu schaffen, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Hierbei wurden sie jedoch von Zeugen bemerkt und ergriffen unmittelbar die Flucht. Die Fensterscheibe wurde bei dem Einbruchsversuch beschädigt.

Die Täter werden als männlich, ca. 175-180 cm groß und mit dunklen Kapuzenjacken sowie dunklen Hosen bekleidet beschrieben.

Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen

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