PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kind von einem Unbekannten festgehalten +++ Queerfeindlicher Angriff +++ Verdacht des Besitzes kinderpornografischer Inhalte +++ Präventionsstand +++ Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Hofheim (ots)

1. Kind von einem Unbekannten festgehalten, Kelkheim, Berliner Ring, Mittwoch, 03.06.2026, 14:00 Uhr - 15:00 Uhr

(kq)Am Mittwochnachmittag hat sich ein bislang unbekannter Mann in Kelkheim vor einem Kind entblößt und dieses anschließend festgehalten. Zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr zog der Täter in der Straße "Berliner Ring" nach bisherigen Erkenntnissen zunächst seine Hose herunter und entblößte sich vollständig. Anschließend ergriff er das zufällig vorbeilaufende Kind am rechten Unterarm und hielt es kurzweilig fest. Dem Kind gelang es schließlich, sich loszureißen und zu flüchten. Der Täter entfernte sich daraufhin in Richtung des Kelkheimer Bahnhofs und soll anschließend in die Regionalbahn 12 in Richtung Frankfurt am Main eingestiegen sein. Der Unbekannte wird als männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 170 cm groß und von korpulenter Statur beschrieben. Er hatte einen Bart und war mit einem T-Shirt, einer blauen weiten Jeans mit Löchern sowie einer roten Kappe mit weißem Aufdruck bekleidet. Zudem soll er ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06195) 6749-40 zu melden.

2. Queerfeindlicher Angriff aus Gruppe heraus, Hofheim-Marxheim, Amselweg, Freitag, 05.06.2026, 22:30 Uhr

(fh)Am späten Montagabend wurden drei Personen in Hofheim-Marxheim aus einer größeren Personengruppe heraus beleidigt und attackiert. Die Polizei geht derzeit von einem queerfeindlichen Angriff aus. Ersten Ermittlungen nach wurden die drei Personen im Alter von 21, 21 und 23 Jahren in Höhe der Bushaltestelle "Amselweg" von einer rund zehnköpfigen Personengruppe heraus zunächst verbal angegangen. In der Folge sollen mehrere von ihnen auf das 23-jährige Opfer eingeschlagen sowie eingetreten haben. Als dessen Begleiter dazwischen gehen wollten, wurden auch sie mit Schlägen traktiert. Anschließend flüchtete die Gruppe, bestehend aus Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren, in unbekannte Richtung. Von dreien liegt eine Personenbeschreibung vor. Einer ist circa 1,80 m groß und hatte dunkle, lockige Haare. Er war bekleidet mit einem weißen Oberteil und einer dunklen Jogginghose. Ein weiterer Jugendlicher hatte ein schwarzes Oberteil und trug eine schwarze Bauchtasche mit roten Details. Zu dem dritten ist bekannt, dass er etwa 1,95 m groß und muskulös gewesen sein soll. Er trug seine Haare als "Buzzcut" und führte ebenfalls eine schwarze Bauchtasche mit sich. Aufgrund der von den Tatverdächtigten getätigten Äußerungen im Vorfeld an den Angriff geht die Polizei von einem queerfeindlichen Hintergrund aus. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer (06192) 2079-0. Im Polizeipräsidium Westhessen besteht seit 2010 eine spezielle nebenamtliche LSBT*IQ-Ansprechstelle (für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*- & intergeschlechtliche sowie queeren Personen). Sie steht Opfern LSBT*IQ-feindlicher Straftaten sowie queeren Vereinen/Institutionen als vertrauensvolle und vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung. Polizeioberkommissarin Victoria Willich, Wachpolizist Alexandro Klimpel oder Polizeihauptkommissar Florian Meerheim sind unter der zentralen Rufnummer 0611-345 1516 oder unter rainbow.ppwh@polizei.hessen.de zu den normalen Bürozeiten erreichbar.

3. Ermittlungen wegen des Verdachtes des Besitzes kinderpornografischer Inhalte, Hochheim, 07.06.2026

(pl)Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden führen derzeit Ermittlungen gegen einen Mann aus Hochheim wegen des Verdachtes des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Inhalte. Der Mann soll am Sonntag in Hochheim unerlaubt Fotos zweier Kinder gefertigt haben. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden Datenträger sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Inhalte eingeleitet. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Datenträger, dauern an.

4. Polizeilicher Präventionsstand im Main-Taunus-Zentrum, Main-Taunus-Zentrum. Dienstag, 10 bis 13 Uhr

(da)Die Polizeidirektion Main-Taunus wird am Dienstag mit einem Informationsstand im Main-Taunus-Zentrum vertreten sein und Interessierten rund um das Thema "Prävention" Rede und Antwort stehen. Von 10 bis 13 Uhr beantworten die Schutzleute vor Ort sowie ein Kollege der Polizeilichen Beratungsstelle unter anderem Fragen zu den Themen Einbruch, Trickbetrügereien und Taschendiebstahl. Sie finden den Stand auf einer Aktionsfläche vor dem Bekleidungsgeschäft "Zara".

5. Einbruch in Rohbau,

Eschborn, Hauptstraße, zwischen Mittwoch, 03.06.2026, 18:00 Uhr und Freitag, 05.06.2026, 07:00 Uhr

(de)Zwischen Mittwoch und Freitag kam es in Eschborn zu einem Einbruch in einen Rohbau. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt, indem der umschließende Bauzaun des Grundstücks in der Hauptstraße aufgezogen wurde. Im Rohbau wurde eine Einbautür auf unbekannte Weise aufgehebelt. Hieraus wurden diverse Baumaschinen und Zubehör entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Main-Taunus ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06196 96950 entgegengenommen.

6. Falsche Microsoft-Mitarbeiter erfolgreich, Hofheim am Taunus, Freitag, 05.06.2026, 16:00 Uhr

(de)Am Freitagnachmittag haben Microsoft-Betrüger einen Mann aus Hofheim hinters Licht geführt. Zuvor wurde der Computer des Geschädigten gesperrt. Als er anschließend über eine eingeblendete Service-Nummer mit den vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern telefonierte, wurde er über seine Kontobewegungen getäuscht und bewilligte mehrere Abbuchungen. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 13.500 EUR. Die Polizei warnt vor solchen Anrufen. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein! Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld!

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