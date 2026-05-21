PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Wohnung +++ Wohnmobil verklebt +++ Einbruch in Kita

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnung,

Kelkheim, Fischbach, Am Mannstein, Montag, 18.05.2026, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 20.05.2026, 10:00 Uhr

(lr) Zwischen Montag und Mittwoch wurde in eine Wohnung im Kelkheimer Stadtteil Fischbach eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich durch körperliche Gewalt an einem gekippten Fenster in der Straße "Am Mannstein" Zugang zu der Wohnung. Anschließend durchsuchten sie das Schlafzimmer und entwendeten von dort Schmuck. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Die Polizeistation in Kelkheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06195) 6749-0 entgegen.

2. Wohnmobil verklebt,

Kelkheim, Charlottenweg, Montag, 18.05.2026, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 20.05.2026, 10:00 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch wurde ein Wohnmobil in Kelkheim mit Kleber unzugänglich gemacht. Unbekannte Täter beschädigten den weißen Weinsberg KYL/1 im Charlottenweg, indem sie mit Kleber drei Türschlosser verklebten. Durch den Kleber lassen sich alle Türen nicht mehr öffnen.

Die Polizeistation in Kelkheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06195) 6749-0 entgegen.

3. Einbruch in Kita,

Liederbach, Oberliederbach, Sulzbacher Straße, Mittwoch, 20.05.2026, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 21.05.2026, 06:45

(lr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Kindertagesstätte im Liederbacher Stadtteil Oberliederbach eingebrochen. Zwischen 20:00 Uhr und 06:45 Uhr versuchten die unbekannten Täter eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, zerstörten sie mittels unbekannten Gegenstands eine Fensterscheibe, um Zugang zu der Kita in der Sulzbacher Straße zu erhalten. Daraufhin durchsuchten sie das gesamte Gebäude und öffneten gewaltvoll die verschlossenen Spinde der Angestellten. Was genau entwendete wurde, ist derzeit noch in Ermittlung.

Die Polizeistation in Kelkheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06195) 6749-0 entgegen.

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