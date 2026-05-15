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POL-MTK: Jörg Schreiber übernimmt die Leitung der Polizeistation Flörsheim

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Hofheim (ots)

Jörg Schreiber übernimmt die Leitung der Polizeistation Flörsheim Flörsheim, April 2026

(ro)Im April begrüßte Herr Erler, Direktionsleiter der Polizeidirektion Main-Taunus, Jörg Schreiber als neuen Leiter der Dienststelle, die für die Kommunen Flörsheim und Hochheim zuständig ist. Mit der neuen Funktion trägt Schreiber künftig die Verantwortung für die polizeiliche Sicherheit von rund 41.000 Einwohnerinnen und Einwohnern auf einer Fläche von rund 23,5 Quadratkilometern.

Der 53-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Seine Laufbahn bei der hessischen Polizei begann er im Jahr 1992. Insgesamt 27 Dienstjahre war er in unterschiedlichen Funktionen auf verschiedenen Dienststellen im Hochtaunuskreis tätig und sammelte dabei umfassende Erfahrungen im polizeilichen Einsatz- und Führungsbereich. Zuletzt leitete er ein Fachkommissariat bei der Regionalen Kriminalinspektion in Oberursel, zuvor versah Schreiber seinen Dienst als stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeistation Bad Homburg.

"Es freut mich sehr, dass wir mit Jörg Schreiber einen äußerst kompetenten und erfahrenen Stationsleiter für Flörsheim gewinnen konnten. Er kennt unseren Beruf und die Anforderungen bestens und er wird uns mit seinen umfangreichen Erfahrungen eine sehr gute Unterstützung sein. Von seinem kollegialen und wertschätzenden Umgang konnte ich mich in den ersten Wochen schon selbst überzeugen und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", betonte Erler.

Schreiber selbst blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe: "Ich bin gut hier angekommen, freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und habe bereits die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Flörsheim sowie mit den Kommunen im Zuständigkeitsbereich schätzen lernen dürfen. Ein von Vertrauen und Respekt geprägtes Miteinander mit den Bürgerinnen und Bürgern liegt mir zudem besonders am Herzen".

Schreiber folgt auf Michael Schulz, der sich im Februar in den Rheingau-Taunus-Kreis verabschiedete und dort die Leitung der Polizeistation Idstein übernahm.

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