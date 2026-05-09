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POL-MTK: 81-jähriger Mann aus München vermisst

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Hofheim (ots)

81-jähriger Mann aus München vermisst,

Frankfurt am Main, Flughafen Frankfurt am Main, Samstag, 09.05.2026

(jk)Seit Samstag wird der 81-jährige Hassen Jaouadi aus München vermisst. Herr Jaouadi kam am Freitag gegen 15:30 Uhr am Frankfurter Flughafen mit einer Maschine aus Tunesien in Frankfurt an. Herr Jaouadi beabsichtigte einen Anschlussflug nach München zu nehmen, welchen er aber nicht antrat. Es besteht seitdem kein Kontakt mehr zu der vermissten Person. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Herr Jaouadi in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizeistation Eschborn nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Herr Jaoadi ist ca. 190 cm groß, von kräftiger Statur und hat mittellange graue Haare. Zur aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196/9695-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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