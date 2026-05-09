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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nachtrag zur Vermisstenmeldung vom 09.05.26, 08:05 Uhr

Hofheim (ots)

Vermisste Frau Brinkhoff-Schön

Kriftel, Robert-Schumann-Ring

(jk)Die Frau Brinkhoff-Schön ist vermutlich mit einem älteren VW Polo in der Farbe schwarz, mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-JJ 135 unterwegs. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt ebenfalls die Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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