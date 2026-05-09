PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: Nachtrag zur Vermisstenmeldung vom 09.05.26, 08:05 Uhr
Hofheim (ots)
Vermisste Frau Brinkhoff-Schön
Kriftel, Robert-Schumann-Ring
(jk)Die Frau Brinkhoff-Schön ist vermutlich mit einem älteren VW Polo in der Farbe schwarz, mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-JJ 135 unterwegs. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt ebenfalls die Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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