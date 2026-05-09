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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 55-jährige Frau aus Kriftel vermisst

POL-MTK: 55-jährige Frau aus Kriftel vermisst
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Hofheim (ots)

55-jährige Frau aus Kriftel vermisst,

Kriftel, Robert-Schumann-Ring, Samstag, 09.05.2026

(jk)Seit Freitag wird die 55-jährige Ute Brinkhoff-Schön aus dem Robert-Schumann-Ring in Kriftel vermisst. Frau Brinkhoff-Schön verließ ihre Wohnanschrift und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Frau Brinkhoff-Schön in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizeistation Hofheim nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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